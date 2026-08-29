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Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
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TÜİK Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34,7 milyona, elektrikli araç sayısı ise 464 bine ulaştı. İllerin araç yaş ortalamalarında Doğu ve Batı arasındaki fark dikkat çekerken, 6,2 yaş ortalamasıyla Şırnak Türkiye'nin en genç araç filosuna sahip ili oldu; listenin sonunda yer alan Burdur ise 21,8 yaş ortalamasıyla en yaşlı filo unvanını aldı.

  • TÜİK verilerine göre Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 476 bin 396'ya ulaştı.
  • Türkiye'nin en genç araç filosuna sahip ili 6,2 yaş ortalamasıyla Şırnak, en yaşlısı ise 21,8 yaş ortalamasıyla Burdur oldu.
  • 2026 yılı ortası itibarıyla Türkiye genelindeki toplam elektrikli araç sayısı 464 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayı sonu taşıt istatistiklerini açıkladı. Türkiye’deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 476 bin 396’ya ulaşırken; araç filosunun en genç olduğu il Şırnak, en yaşlı olduğu il ise Burdur oldu.

Açıklanan verilere göre trafikteki taşıtların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, otomobilleri sırasıyla motosikletler, kamyonetler ve traktörler takip etti. Ülkedeki toplam araç stokunun yaklaşık üçte birinin İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaştığı görülürken, elektrikli araç sayısındaki hızlı tırmanış da dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 464 BİNE ULAŞTI

Ulaşımda dönüşümün simgesi olan elektrikli araçlar Türkiye yollarında varlığını artırmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye genelindeki toplam elektrikli araç sayısı 464 bin barajına ulaştı.

DOĞU İLE BATI ARASINDA KESKİN YAŞ FARKI

İstatistiklerde en çok dikkat çeken başlıklardan biri illere göre otomobillerin ortalama yaşı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde araç yaş ortalamasının Türkiye ortalamasının oldukça altında (daha genç) kaldığı görülürken; İç Anadolu, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde tam tersi bir tablo yaşandı.

EN GENÇ FİLO ŞIRNAK'TA 

Listenin zirvesinde açık ara farkla Şırnak yer aldı. 6,2’lik otomobil yaş ortalamasıyla Şırnak, Türkiye’nin en yeni araç parkına sahip ili unvanını elde etti. Şırnak’ı şu iller takip etti:

  • Bingöl: 8,8
  • Tunceli: 9,0

EN YAŞLI FİLO BURDUR'DA

Türkiye'nin en yaşlı otomobillerinin yollarda olduğu şehir ise 21,8 yaş ortalamasıyla Burdur oldu. Tarımsal faaliyetlerin ve yerleşik nüfusun yoğun olduğu diğer iller de yaşlı araç stokuyla öne çıktı:

  • Kütahya: 21,1
  • Karaman: 20,8

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NE?

Metropoller arasında İstanbul, devasa araç nüfusuna rağmen 9,5’lik ortalamasıyla filosu genç kalmayı başaran iller arasında yer aldı. Üç büyük ilin diğer temsilcileri Ankara ve İzmir ise İstanbul’a kıyasla daha yaşlı bir araç parkına sahip görünseler de Türkiye geneline paralel bir seyir izledi:

  • İstanbul: 9,5
  • İzmir: 13,9
  • Ankara: 14,2
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEren Deren:

Çok gerekli bir araştırma haberi kpss güncel bilgiden çıkar not alın:)

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Haber YorumlarıCüneyt Işık:

İhmal edilmiş doğunun makus kaderi yeni araba kullanmakmış mı diyeceğiz yada ülkenin her karış toprağının geldiği zenginliğe maşallah mı diyeceğiz? İkisi de değil, hala arabası olmayan yüz binler veya daha çok aile var, buna bakılmalı...

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