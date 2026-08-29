Fenerbahçe'ye Marcus Rashford'dan kötü haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sarı-lacivertlilerle adı anılan Marcus Rashford'un geleceğine ilişkin kararının netleştiği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun geleceğine ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYACAK

Haberde Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden herhangi birine transfer olmayacağı ifade edildi. İngiliz yıldızın tamamen Manchester United'a odaklandığı ve kariyerini burada sürdürmek istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE İHTİMALİ KAPANDI

Rashford'un aldığı bu kararın ardından Fenerbahçe ihtimali de ortadan kalktı. Fabrizio Romano'nun haberinde, İngiliz futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olma ihtimalinin bulunmadığı özellikle vurgulandı.