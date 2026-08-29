Haberler

Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı tarihi maçta Vedat Muriqi'nin attığı golle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gol öncesinde Oğuz Aydın'ın ortasında rakipten seken ve dışarı çıkmak üzere olan topun, saha kenarındaki bir çakmağa çarparak yeniden oyun alanına yöneldiği görüldü.

  • Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında kazandığı maçta Vedat Muriqi'nin golü öncesinde top, yerde bulunan bir çakmağa çarparak yön değiştirdi.
  • Oğuz Aydın'ın ortasında top Lyonlu futbolcuya çarpıp dışarı yöneldikten sonra çakmağa sekerek yeniden oyun alanına girdi.
  • Pozisyonun devamında Vedat Muriqi'nin golü, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde önem taşıdı.

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında elde ettiği tarihi zaferde Vedat Muriqi'nin attığı golün öncesinde yaşanan pozisyon dikkat çekmişti.

Pozisyonda Oğuz Aydın'ın yaptığı orta Lyonlu futbolcuya çarparak yön değiştirdi. Dışarı doğru ilerleyen topun beklenmedik şekilde yeniden oyun alanına yönelmesi ise maç sırasında dikkatlerden kaçmadı.

TOP ÇAKMAKTAN SEKMİŞ

Karşılaşmanın ardından pozisyonun görüntüleri incelendiğinde dikkat çeken detay ortaya çıktı. Dışarı çıkmak üzere olan topun, tam o sırada yerde bulunan bir çakmağa çarparak yön değiştirdiği görüldü. Topun çakmağa temas etmesinin ardından oyun devam ederken, pozisyonun devamında Fenerbahçe hücumu sürdü.

Sağ alt köşede çakmak göze çarpıyor

POZİSYONUN DEVAMINDA GOL GELDİ

Sarı-lacivertliler atağı devam ettirirken Oğuz Aydın'ın ortasının ardından Vedat Muriqi topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinde büyük önem taşıyan golün öncesinde yaşanan bu sıra dışı detay, karşılaşmanın en ilginç anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Herkesin alabileceği Togg için tarih verildi! Yarı fiyatına satılacak

Tarih verildi: Yarı fiyatına Togg satılacak
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık

Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
Silah sesi polisi harekete geçirdi! Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu

Silah sesi polisleri harekete geçirdi! Villada ölü bulundu

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil