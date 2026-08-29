Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibini parçaladılar

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih deplasmanına çıktı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih rakibini 5-1'lik skorla dağıttı. Stuttgart böylece yeni sezona ağır bir mağlubiyetle başladı.

ÖNCE EŞİTLİĞİ YAKALADI, SONRA DAĞILDI

Bayern Münih, 21. dakikada Dayot Upamecano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Stuttgart, 52. dakikada Josha Vagnoman ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak Bayern yalnızca 3 dakika sonra Michael Olise ile yeniden öne geçti.

Vagnoman'ın 58. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e gelirken, Aleksandar Pavlovic 82. dakikada farkı üçe çıkardı. Son sözü ise 90+2. dakikada Luis Diaz söyledi ve Bayern sahadan 5-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY'LA İSTANBUL'DA KARŞILAŞACAK

Stuttgart, aynı zamanda Galatasaray'ın 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki sekiz rakibinden biri. Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. Galatasaray, Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlayacak.

Bundesliga'ya 5-1'lik Bayern Münih yenilgisiyle başlayan Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.