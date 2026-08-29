Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Hırvat futbolcu Antonio Kacunko, Türkiye’de yaptırdığı iddia edilen saç ekiminin ardından ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.

Daha önce saçlarının özellikle ön ve üst bölümlerinin oldukça seyrek olduğu görülen Kacunko, saç ekimi yaptırarak görünümünü değiştirmek istedi.

SONUÇ BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI

Ancak Kacunko’nun saç ekimi sonrasındaki görüntüsü beklenen sonucu vermedi. Futbolcunun yeni saç görünümünün doğal durmaması ve özellikle ön bölümdeki yoğunluk dikkat çekti. Kacunko’nun eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirildiğinde değişim çok daha net görüldü.

YAPAY ZEKA İHTİMALİ DE KONUŞULUYOR

Öte yandan Kacunko’nun sıra dışı saç görünümünün yer aldığı karenin gerçek olmayabileceği ve yapay zekayla oluşturulmuş olabileceği de konuşuluyor.