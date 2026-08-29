Gram altının fiyatını görenler gözlerine inanamıyor

Küresel piyasalarda haftanın son işlem saatlerinde altın fiyatlarında tam anlamıyla bir yaprak dökümü yaşandı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısında verdiği şahin mesajların ardından ons altın 4.455 dolara kadar gerilerken, gram altın 5 günün ardından yeniden 7 bin TL psikolojik barajının altına düştü.

Hafta başında rekor seviyeleri test eden değerli metaller, haftanın ikinci yarısında başlayan kâr satışları ve FED’den gelen sert mesajlarla sert satış baskısı altına girdi.

ONS VE GRAM FİYATLARI DİP SEVİYELERİ GÖRDÜ

Hafta içerisinde 4.697 dolar seviyesine kadar tırmanarak rekor tazeleyen ons altın, 28 Ağustos işlem gününde TSİ 22:50 itibarıyla 4.455 dolardan işlem gördü. Günlük değer kaybı %-3’ün üzerine çıkarken, ons fiyatı kritik teknik seviye olan 200 günlük ortalamasını (4.525 dolar) da aşağı yönlü kırdı. İç piyasada ise spot gram altın %-2’ye yakın düşüşle 6.908 TL’ye geriledi. Hafta içinde 7.262 TL test edilerek tarihi zirvelere yaklaşılmışken yaşanan bu düşüşle gram fiyatı, 5 günlük aranın ardından yeniden 7 bin TL eşiğinin altına inmiş oldu.

FED BAŞKANI WARSH’TAN "ŞAHİN" MESAJLAR

Altındaki sert düşüşün fitilini FED Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı açıklamalar ateşledi. Enflasyonun yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirten Warsh, şu uyarılarda bulundu: "Bu yaz PCE ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor. Tam 65 aydır devam eden yüksek enflasyonun sorumluluğu doğrudan FED'in üzerindedir. Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var."

FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ FIRLADI, DOLAR VE KRİPTO CEPHESİ HAREKETLENDİ

Warsh’ın "faiz sıkılaşmasına devam edilebileceği" algısı yaratan açıklamalarının ardından finansal piyasalarda kartlar yeniden dağıtıldı:

Dolar Endeksi: Açıklamalar sonrası hızla yükselerek 99,65 seviyesine tırmandı.

Faiz Artış İhtimali: Piyasalarda FED’in Eylül ayında faiz artırma beklentisi bir anda %57,5 seviyesine fırladı.

Kripto Piyasası: Şahin tonajlı mesajlardan kripto para piyasası da olumsuz etkilendi. Bitcoin (BTC) günlük %3,5 değer kaybıyla 77 bin 500 dolar seviyesine çekildi.

Kaynak: Haberler.com