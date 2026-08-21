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Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

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Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
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İzmir’in Buca ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan çift güpegüngüz ilişkiye girdi. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın, çiftin dakikalarca devam eden rahat tavırlarına, “Kaç dakika oldu, hâlâ devam ediyorlar” sözleriyle isyan etti.

İzmir'de gündüz vakti bir binanın çatısına çıkan çiftin sergilediği uygunsuz davranışlar görenleri hayrete düşürdü. 

GÜPEGÜNDÜZ ŞOKE EDEN ANLAR

Buca'da kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir çift, çevredeki binalardan rahatlıkla görülebilecek konumdaki bir apartmanın çatısına çıktı. Çevredeki insanların varlığına ve gündüz vakti olunmasına hiç aldırış etmeyen ikili, kamusal alanda uygunsuz davranışlarda bulunarak ilişkiye girdi. 

KAYDA ALAN KADININ İSYANI KAMERADA

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan mahalle sakini bir kadının tepkisi ise yaşanan rezilliğin boyutunu gözler önüne serdi. Çatıda yaşanan duruma ve çiftin rahatlığına isyan eden kadının, kayıtta "Tüh Allah belanızı versin. Ay kaç dakika oldu hâlâ devam ediyorlar" diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan ozdemir:

Laikusların izmirinde normal mi bu ???

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