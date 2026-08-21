Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki savunmacısı Metehan Baltacı'nın Gençlerbirliği'ne kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre Gençlerbirliği, Metehan Baltacı'nın transferi için Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Genç stoperin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Ankara temsilcisinde forma giymesi bekleniyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.
DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAK
Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı'nın, Gençlerbirliği'nde düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor. 23 yaşındaki savunmacı daha önce İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da da kiralık olarak görev yaptı. Özellikle Eyüpspor'daki performansının ardından Galatasaray'a dönen Metehan, A takım kadrosunda da forma şansı buldu.