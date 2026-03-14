Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca iftar programı düzenlendi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından AK Plaza Zerafet Salonu'nda "Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programı" düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, semazen gösterisi izlendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da, şehit ve gazilik makamının önemine değinerek, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan ise Türkiye'nin coğrafi olarak çok özel, kıymetli ama bir o kadar da zor bir yerde olduğunu belirterek, "Fakat biz topraklara hasbelkader gelmedik. Bilerek geldik. Kalıcı geldik. Bin yıldan beri yedi düvel savaştı, plan yaptı. Olmadık yanlışları yaptılar. Ama hiçbir yere gitmediğimiz gibi bin yıl daha burada olacağımızın dosta, düşmana, bu şehit ve gazi iftarımızdan heyecanla söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son dönem 'Terörsüz Türkiye' diye bir sayfa açtık. Bu sayfayı açtığımızda sizi üzmeyeceğimizi söylemiştik. Size rağmen bir iş yapmayacağımızı söylemiştik. Sizden helallik almadan, sizin olurunuzu almadan hiçbir adım atmayacağımızı bir daha söylemek istiyorum. Çünkü bizler temkinli, hassas, ama umutla adım atıyoruz. Çünkü bu ülkede artık bir daha anneler ağlamasın istiyoruz. Bir daha çocuklar dağa kaçırılmasın istiyoruz. Operasyondu, çatışmaydı duymak istemiyoruz. 'Sivas'ın ötesi' diye bir kavram bir daha kullanılmasın istiyoruz. Bir 50 yılımızı daha kaybetmeyelim. Ülkemizi ekonomide, yatırımda, demokraside her alanda büyütelim istiyoruz. Bu süreçte fitne çıkarmak isteyenler olacak. Sizi yormak isteyen, tahrik etmek isteyenler mutlaka olacak. Nasıl ki omuz omuza şehadete yürürken kale gibi dik durduysak, bu fitne odaklarına da kale gibi, kapı gibi dik durarak bu işin sonuca ulaşmasını, bu ülkede bir daha şehit haberinin, bir daha operasyon haberinin gelmemesini inşallah hep beraber sağlayacağız. Sizin duruşunuz Türkiye'nin geleceğini belirleyecek."

Türkiye'nin her masada olduğunu söyleyen Turan, "Suriye'de ne yaptığını biliyorsunuz. Libya'da ne yaptığını biliyorsunuz. Karabağ'da ne yaptığını biliyorsunuz. İnşallah İran meselesinin de Türkiye'mizi çok etkilemeden büyük krizlere gebe olmadan biteceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Turan, "Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye' iddiasının bu zamanda ne kadar kıymetli olduğunu, neden ihtiyaç olduğunu bir daha görmüş olduk. O yüzden bunu siyasi polemiklerle altı boş laflarla eleştirmek değil, neden 'Terörsüz Türkiye' dediğimizi, neden 86 milyon kardeşliğinin her zamankinden daha fazla kıymetli olduğunu bu anlattığım coğrafya, atmosfer bize bir daha göstermiş oldu. İnşallah da başarıya ulaşacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının aynı zamanda bir "şehit ve gazilik bakanlığı" olduğunu belirten Turan, "O bakanlık, sizin bakanlığınız." dedi.

Turan, İçişleri Bakanlığının terörle mücadeleden asayişe, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlarla mücadeleye kadar her alanda büyük adımlar attığını anlattı.

"Şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz, soruyoruz da"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da ramazanın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin, dayanışmanın, paylaşmanın mihenk taşı olduğunu belirterek, "Bizi biz yapan değerleri en güzel şekilde bu manevi iklimde birlikte yaşıyoruz." dedi.

"Coğrafyamıza baktığımız zaman ne kadar şükretsek azdır." diyen Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"

"Türkiye'de hem huzur var hem de bu coğrafyadaki mazlumlara karşı olan insani bir duruş var, küresel bir duruş var, vicdani bir duruş var. Ama bunun da özü, bunun da temel sebebi büyük devlet olmaktır. Büyük devletin özü de kendisine hizmet edeni unutmayan devlettir. Kimler onlar? En başta şehitlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimizi, gazilerimizi yetiştiren anneleri ve babaları. Onlara ne kadar dua etsek, onlara ne kadar hizmet etsek, ne kadar başımızın üstüne taşısak azdır. Onlardan, Rabb'im razı olsun. Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman, her ortamda sizlerin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz, soruyoruz da. Hiçbirinin kanı yerde kalmadı, asla da kalmayacak. Bugünkü huzur ortamının özü de, sebebi de şehit ailelerimizdir."

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gürs ise Türkiye'nin sadece kendi sınırları içerisinde değil, mazlumların sığınağı ve adaletin sesi olarak tüm dünyada bir dünya lideriyle temsil edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının düzenlediği "Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programı" daveti için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafta şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda etmiş kahramanlarımızın ailelerine ve gazilerimize manevi ve maddi destek sağlama misyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Mübarek ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde bir araya gelerek, gerçekleştirdiğiniz iftar programı vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bu müstesna günlerde aynı sofranın etrafında buluşmanız, birliğimizin, beraberliğimizin en güzel nişanesidir. Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, Vakfın çalışmalarında üstün başarılar diliyor, programa iştirak edenlerin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum."