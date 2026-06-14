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Ademola Lookman'ın bonservisi belli oldu

Ademola Lookman'ın bonservisi belli oldu
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Atletico Madrid'de forma giyen Ademola Lookman için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Atletico Madrid, yıldız oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İspanyol devi, Nijeryalı oyuncudan 50 milyon Euro civarında gelir bekliyor.

İspanyol devi Atletico Madrid'in geçtiğimiz kış transfer döneminde İtalyan ekibi Atalanta’dan yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Ademola Lookman ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü. 

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; teknik direktör Diego Simeone, 28 yaşındaki futbolcunun bireysel yeteneklerini zaman zaman takdir etse de taktiksel disiplin ve istikrar konusundaki performansından tam anlamıyla memnun kalmadı. Yaşanan bu uyum sorunu nedeniyle Madrid temsilcisinin, cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yakacağı belirtildi.

TALEP EDİLEN BONSERVİS BEDELİ

Kadro planlaması doğrultusunda radikal kararlar almaya hazırlanan Atletico Madrid yönetimi, Lookman için kapıyı çalacak kulüplerden yaklaşık 50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep edecek. Bu rakama ulaşacak tekliflerin resmi olarak değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sezonun ikinci yarısında İspanyol ekibinin formasını giyen Ademola Lookman, Atletico Madrid ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek takımına skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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