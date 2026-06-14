Özgür Özel’den "3 partili" plan: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı

CHP’de mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararının yaşanan liderlik krizi sonrası Özgür Özel ve ekibinin atacağı adımlar siyaset kulislerinde geniş yer tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde DSP ve Genç Parti ile temas kurduğu ortaya çıkan Özel yönetiminin, somut adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi.

“KURULACAK YENİ PARTİNİN GENEL MERKEZ BİNASI TUTULDU”

Gazeteci Sinan Burhan, Özel’in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ve hatta genel merkez binasının dahi belirlendiğini öne sürdü. tv100’de konuşan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, kurulacak yeni partinin genel merkez binası Ankara'nın gözde noktalarından Çankaya Atakule ve Yıldız civarında seçildi ve resmi olarak tutuldu.

"1 DEĞİL, 3 PARTİYLE HAREKET EDİYORLAR"

Ankara kulislerini hareketlendiren asıl iddia ise yeni partinin tek başına değil, bir ittifak ve genişleme stratejisiyle yola çıkacağı yönünde. Özgür Özel'e en yakın ve süreçle ilgilenen isimlerden birinin paylaştığı strateji, yeni oluşumun haritasını gözler önüne serdi.

Buna göre, Özel ve ekibi tek bir parti kurmakla kalmayacak. Halihazırda var olan 2 siyasi partiyle ortak zemin yaratılacak ve bu süreçte 1 tane de yeni parti ilan edilecek. Böylece toplamda 3 parti ortak hareket edecek.

Burhan “Diyor ki: ‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz’ dediler. Bu yüzden de 2 tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com