Türkiye'nin konuştuğu olayı deştikçe yeni rezillikler ortaya çıkıyor! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında cinsel ilişkiye girmiş
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Ankara'da Mustafa Azim isimli kuaförün anlattıkları bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Buna göre kocasını 74 erkekle aldatan Mustafa Azim'in eşinin, aynı zamanda çocuklarının yanında erkek arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim isimli vatandaş, karısının kendisini 74 erkekle aldattığını belirterek tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Dünün ve bugünün en çok konuşulan konuları arasında yer alan olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
Mustafa Azim, olayla ilgili yaptığı açıklamada karısının kendisini 4 - 5 yıldan bu yana aldattığını ve ihaneti sosyal medya mesajlarından yakaladığını söyledi. Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" diye konuştu.
Türkiye'nin konuştuğu olaydaki yeni detaylar da kan dondurdu. Buna göre Azim'in eşi, evde çocuklarının olduğu sırada erkek arkadaşlarıyla da cinsel ilişkiye girdi.
Eve gelen erkeklerin, çocuklara istismar uygulamasının ardından çocukların duruma tepki gösterdikleri ancak Azim'in eşinin sevgililerinin, çocukları darp ederek tuvalete kilitlediği ortaya çıktı.
Mahkeme, çocukların geçici velayetini babalarına verdi. Eve giden çocukların tramvalarının devam ettiği öğrenilirken, pedagojik destek aldıkları belirtildi. Ankara'yı çalkalayan skandalda yargı sürecinin devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Beyaz TV