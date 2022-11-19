Türkiye'nin en yüksek debili Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Yahyalı ilçesine bağlı Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzpaşı Şelaleleri görenleri büyülüyor. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un hem şelale hakkındaki hem de bölge hakkındaki sorularını yanıtladı.

Yahyalı ilçesine bağlı Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzpaşı Şelaleleri görenleri büyülüyor. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı.

"YAZ KIŞ İRTİFASINI KAYBETMEZ"

Şelaleler hakkında bilgi veren Kaya, " 7 ayrı şelalemiz var. Elif Şelalesi en büyük şelalemiz. Yaz kış istifasını, tepesini kaybetmez aynı irtifadan akmaya devam eder. Buranın bir özelliği de yüzey akışı itibari ile değil de kayaların arasından suyun çıkmasıdır." dedi. Şelaleler Aladağ'ın zirvesinde bulunan kar ve buzullardan beslenmekte ve ziyaretçilerini yazın sıcaklığında buz gibi çağlayan sularının serinliği ile karşılamaktadır.

"GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"

Kaya, "Yaz kış buranın turisti eksik olmaz. Yaz aylarında burada trafik anlamında ciddi sorunlar yaşıyoruz." dedi. Konaklama hakkında bilgi veren Kaya," Burada 16 tane tesisimiz bulunmakta, 300' ün üzerinde yatak kapasitesi mevcut. Şuan yeni yatırımlar halihazırda devam ediyor. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya sözlerini " Burası görülmeye değer bir yer" diyerek noktaladı.

ŞELALE NEREDE?

Özellikle bölgeye, yaz aylarında gidilmesi tavsiye edilmektedir. Şelaleler Kayseri Yahyalı ve Adana Aladağ ilçelerine yaklaşık 55 km, Kayseri'ye 145 km mesafededir. Kapuzbaşı Şelaleleri irtifa akışı itibarıyla Uganda'da bulunan Victoria Çağlayanı (100 metre) hariç, ABD'de bulunan Niagara'dan (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra'dan (25 metre), Erzurum'daki Tortum'dan (50 metre), Antalya'da bulunan Düden'den (25 metre) ve Manavgat'tan (5 metre) daha büyüktür. Şelaleler aktığı yerin rakımı 700 metredir, Aladağ'ın zirvelerinde bulunan kar ve buzul suları ile beslenmektedir.