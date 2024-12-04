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Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi
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Avrupa Konseyi Demokrasi Direktörü Matjaz Gruden, Türkiye'de yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmayı hedefleyen projenin önemini vurguladı. Proje, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler için değerli geri dönüşler sağlayacak.

Avrupa Konseyi Demokrasi Direktörü Matjaz Gruden, " Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi"ne ilişkin, "Türk yetkililerin, eğitim camiasının, ebeveynlerin ve çocukların bu deneyimden elde edeceği çıkarımlar sadece Türkiye'de değil, başka yerlerde de gelecekteki çalışmalarımız için çok ama çok kıymetli olacaktır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen " Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi" kapsamında Ankara'yı ziyaret eden Gruden, AA muhabirine projeyi değerlendirdi.

Gruden, Türkiye'nin 75 yıldır Avrupa Konseyi üyesi olduğunu hatırlatarak Avrupa Konseyinin eğitim alanındaki çalışmalarının, Türkiye'nin aktif katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

Projenin dört bileşene dayandığını belirten Gruden, proje kapsamında Türkiye'deki okullarda kaliteli eğitim için gerekli olan materyalleri geliştirme, öğretmenlerin eğitimine yatırım yapmak için kapasite oluşturma, dil yeterliliğinin değerlendirilmesinde uluslararası kabul görmüş, Avrupa Konseyi standartlarına hakim bir değerlendirme sistemi geliştirme ve kamuoyunda yabancı dillerde kaliteli eğitim almanın önemi konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığını vurguladı.

Gruden, projenin Türkiye'de kaliteli dil eğitimi için çok sağlam bir temel oluşturacağından emin olduğunu belirterek "Bunun daha da geliştirilebilmesinin bir yolu, belki de Türkiye'nin Avrupa Konseyi Modern Diller Merkezi'nin kısmi anlaşmasına katılmasını düşünmektir. Bu sayede Türkiye sadece üye ülkelerde yabancı dil eğitiminin nasıl geliştirilebileceği konusunda uzmanların çalışmalarından faydalanmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer üye ülkelerin de büyük ilgisini çekecek olan bu proje de dahil olmak üzere, deneyimlerine katkıda bulunabilecektir." dedi.

Projenin öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra ebeveynleri de kapsamasının en önemli hususlardan biri olduğunu belirten Gruden, "Günün sonunda öğretim süreci, öğretmen ve öğrenci arasındadır ve sihrin gerçekleştiği yer de burasıdır. Dolayısıyla öğretmenleri bir araya getirerek onlara öğrenme, katılım sağlama, tutkularını geliştirme ve yabancı dil öğretme tutkularını gösterme fırsatı sunuyoruz." diye konuştu.

Gruden, bu tür projelerin Avrupa Konseyi için son derece değerli olduğuna işaret ederek "Edindiğimiz deneyimler, eğitim camiasından, özellikle de öğretmenlerden, aynı zamanda ebeveynlerden ve öğrencilerden aldığımız geri bildirimler çok önemli." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi Demokrasi Direktörü Gruden, "Günün sonunda, yabancı dil eğitimini desteklemenin önemi konusunda farkındalık yaratmak istiyorsak ebeveynlerle başlamalıyız. Çünkü çocuklarının yapacağı seçimlerde etkili olacak kişiler, onlardır." dedi.

Söz konusu projenin Avrupa Konseyinin eğitim alanında Türkiye ile işbirliği yaptığı ilk proje olmadığını belirten Gruden, "Eğitim sisteminin Avrupa Konseyi standartlarına uygun olarak geliştirilmesine yardımcı olmak üzere Türkiye'deki yetkililerle birlikte çalışmak için diğer olasılıkları araştırmaya kesinlikle açığız." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak, eğitim politikasının şekillenmesine yardımcı olduğunu ve bunun devam edeceğini söyleyen Gruden, şunları kaydetti:

"Türk yetkililerin, eğitim camiasının, ebeveynlerin ve çocukların bu deneyimden elde edeceği çıkarımlar, sadece Türkiye'de değil, başka yerlerde de gelecekteki çalışmalarımız için çok ama çok kıymetli olacaktır. İşte bu nedenle bizim açımızdan kısmi anlaşmaya katılma olasılığını değerlendirmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyorum zira bu, Türkiye'nin kaliteli yabancı dil eğitimine yönelik ortak çabalarımıza katkısını arttırmaya yardımcı olacaktır."

Projeye dahil olacak öğretmenlere teşekkür eden Gruden, "Bağlılıkları, tutkuları, öğretmek için harcadıkları sevgi ve yabancı dil öğrenmenin yeni bir kapı açmada ne kadar önemli bir rol oynadığını anladıkları için onları tebrik ediyorum. Dolayısıyla misyonları ve çalışmalarıyla son derece gurur duyabileceklerini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi"

Proje ile Türkiye'deki yabancı dil eğitiminin kalitesi ve etkinliğini artırmak amaçlanırken bu hedefin, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen uluslararası standartlara, özellikle diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) ve 2020'de yayımlanan CEFR Companion Volume ile uyum sağlanarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Projenin faaliyetlerinden Milli Eğitim Bakanlığı personeli, Türkiye genelindeki kamu ve özel okullarda çalışan dil öğretmenleri, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler ve çocuklarının dil öğrenme sürecine dahil olan ve bu süreçte destekleyici rol üstlenen veliler yararlanabilecek.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel
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