Türkiye'de görülen sıcak hava dalgaları 9 kat arttı, süresi uzadı

EGE Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ecmel Erlat, "1950 yılından bu yana Türkiye 1.46 santigrat ısındı. Dünya ortalamasının 3 katı ısınan bir bölgede yer alıyoruz. 1950'li yıllarda mayıs ve eylül ayları arasında yılda bir kez sıcak hava dalgası olurken, bu değer 9 kat artış gösterdi. Çok daha sık sıcak hava dalgasına maruz kalıyoruz. Sıcak hava dalgasının süresi uzadı. Eskiye göre sıcak hava dalgalarının süresinde 7 kat artış söz konusu" dedi.

Dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye ise bu etkileri en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Geçen hafta dünya genelinde sıcaklık ortalaması üst üste 4 gün boyunca rekor kırarken, Türkiye de 7 gün sürmesi beklenen sıcak hava dalgası içine girdi.