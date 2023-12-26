Türkiye'de 2023 böyle geçti: Kasım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze için dünya liderleriyle başlattığı barış diplomasisini kasımda da sürdürdü. Erdoğan, G-20 ülkelerinin liderlerini de bölgede iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, 13 yıldır genel başkanlık görevinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel seçildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği hak ihlali kararına uyulmamasına ve ihlal kararı alan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kararı da kasımda uzun süre tartışıldı.

1 KASIM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alındı.

Yeni anayasa çalışmasına yönelik çağrılar sonucu 2007'de oluşturulan Bilim Komisyonunun başkanlığını da yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2 KASIM

İstanbul'daki "Kafes Operasyonu"nda, Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" çökertildi ve 37 şüpheli yakalandı.

4 KASIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin, "Onu sildik, attık. Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri." dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açıldı. Antalya Nekropol Müzesi'nde 400'den fazla obje de sergilenmeye başlandı.

5 KASIM

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

6 KASIM

Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kuruldu. Kuruluş belgesi İstanbul'da imzalanan ATNA'nın ilk genel kurulunda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, genel başkanlığa seçildi.

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için Türkiye genelinde birçok kamu kurumu, belediyeler ve üniversiteler, İsrail menşeli ürünleri boykot kararı aldı. Bazı illerde esnaf ve vatandaşa İsrail menşeli ürünlerin tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

7 KASIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününün Meclis'te kullanılmayacağını açıkladı.

8 KASIM

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı alan AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

9 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "EİT olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz?" dedi.

10 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargıdaki gelişmelere ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi." dedi. Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yerinin anayasa olduğunu belirten Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Yargıtaydan, "Anayasa Mahkemesinin, bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman anayasal ve yasal sınırları aşarak, Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları ters yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisinin tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır." açıklaması yapıldı.

"Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi, İstanbul'daki "Kartel Operasyonu"nda yakalandı.

11 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ndeki konuşmasında, Filistin'de hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığını, güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiğini belirterek, "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında, Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Tüm devletlerin işgal yetkilileri, ordusu ve terörist yerleşimcilerce kullanılan silah ve mühimmat ihracatını durdurması, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin soruşturmanın tamamlanması, yardım konvoylarının Gazze'ye girmesinin mecbur kılınması, İsrail'in kimyasal silah kullanımının araştırılması yönünde taleplerin yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi açıklandı.

13 KASIM

Türk ve Yunan heyetleri arasında "Güven Arttırıcı Önlemler" toplantısının Ankara'da yapılan yeni turunda, üzerinde mutabık kalınan önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla "iletişim noktası mekanizması" kurulması kararlaştırıldı.

14 KASIM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonla, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi.

15 KASIM

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçi, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Türkiye'ye getirildi, hastalar Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuştu.

Emine Erdoğan, konuklara hitabında, Gazze'nin artık meçhul çocuklar şehri olduğunu belirterek, "Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası, hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum. İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının, işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalarını talep ediyorum." dedi.

Zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metninde, "Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartla tahliye edildi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan tahliye sonrası Samast'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsinin istendiği yeni iddianame 19 Kasım'da hazırlandı.

17 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüştü.

19 KASIM

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarpan Türk bayraklı gemi battı. Batan gemideki 12 personel için başlatılan arama çalışmaları sonucu 20 Kasım'da Metin Usta, 23 Kasım'da İsmail Kaptan, 24 Kasım'da Tamer Özer, Hıfzı Tarhan ve Cüneyt Aygen'in cesetlerine ulaşıldı.

Aynı gün, Panama bandıralı kuru yük gemisi ortadan ikiye ayrılarak kıyıya sürüklendi. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel tahliye edildi.

20 KASIM

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha tedavi için Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Türkiye'ye getirildi.

21 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında, Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

22 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde, İsrail-Filistin çatışmasında, Türkiye'nin garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, G-20 ülkelerinin liderlerini bölgede iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı.

Zonguldak'ın heyelan ve selden etkilenen Karadeniz Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

23 KASIM

Ankara'da 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, gürültü nedeniyle çıkan tartışmada, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle öldürdü. Ünsür tutuklandı.

24 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki 17 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

25 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için diplomatik temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

26 KASIM

Yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak ve olumsuz hava koşulları etkili oldu. İzmir, Giresun, Trabzon, Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay ve ilçelerinde, sağanak ve lodosun etkisiyle deniz taşkınları yaşandı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

27 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Gazze'deki son durumu ele aldı.

Yurt genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda ilde sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme yaşandı. 16 ilde olumsuz hava koşullarının yol açtığı olaylardan etkilenen 198 kişi kurtarıldı.

Giresun, Ordu, Trabzon, Artvin ve Rize'de etkili olan fırtına sebebiyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılan 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz (15) kayboldu. Öğrencilerin cenazeleri, arama çalışmalarının 5. gününde 1 Aralık'ta bulundu. Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki kadın ise bulunamadı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi karaya oturdu. 6'sı Türk, 5'i Azerbaycanlı, 2'si Endonezyalı olmak üzere 13 kişilik mürettebat, gemi ile kıyı arasına kurulan halat sistemiyle tahliye edildi.

28 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüşerek, İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını vermesi gerektiğini belirtti.