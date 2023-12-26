Türkiye'de 2023 böyle geçti: Ağustos

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla komuta kademesindeki isimlerde değişiklik yapıldığı, memur ve memur emeklisinin 2024-2025'teki maaş ve aylıklarındaki artışın netleştiği ağustosta, Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray hayatını kaybetti.

Ağustos ayında, Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

Ağustos ayının önemli olayları şöyle:

1 AĞUSTOS

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde, 2016'da başlayan aslına uygun yenileme çalışmaları tamamlandı. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve iş yeriyle toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel, 210'u tescilli 3 bini aşkın ağaç ve biyolojik göleti bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki konutların, e-İhale usulüyle satışa sunulacağı açıklandı.

2 AĞUSTOS

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Ankara, İzmir, Muğla, Bursa ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.

3 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2023'ten geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat, tuğamiralliğe yükseltildi.

5 AĞUSTOS

Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

6 AĞUSTOS

Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik ile ünlenen Koray, 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya sürdü. Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rock'ının babası" olarak nitelendiriliyordu. Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.

9 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi.

10 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesiyle 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi, düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.

11 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne, dizi ve sinema oyuncusu, sanatçı Tamer Karadağlı atandı.

Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen ve Akadca "kent satışı sözleşmesi"ne ilişkin bilgiler veren çivi yazılı kil tablet bulundu.

13 AĞUSTOS

Türkiye genelinde aşırı sıcak hava etkili oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde, sokaklar boş kaldı, dışarda bulunanlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirdi. Çocuklar, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

15 AĞUSTOS

Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

16 AĞUSTOS

Edirne'de, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma ve tarımsal sulama nedeniyle nehrin su seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.

17 AĞUSTOS

MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmalarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlı, yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi.

19 AĞUSTOS

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin adı, Hatay Basın Cemiyetinin toplantı salonuna verildi.

21 AĞUSTOS

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

22 AĞUSTOS

Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde, Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangınları çıktı. Çanakkale'deki yangın, yaklaşık 4 bin 80 hektar alanda etkili oldu, iki günde kontrol altına alındı.

23 AĞUSTOS

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

24 AĞUSTOS

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için bulundukları Yunanistan açıklarında deniz kazası geçirdi. Önce deniz yoluyla Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çifti, Amerikan Hastanesinde tedavi altına alındı. Esas Holding'den 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine evinde, Ali Sabancı'nın tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı.

25 AĞUSTOS

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, şiddetli yağış etkili oldu. İlçede tedbir amacıyla 40 kişinin yaşadığı 11 ev tahliye edildi. Çökme meydana gelen Güneysu-Rize kara yolunun yanı sıra 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

27 AĞUSTOS

ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, QTerminals Antalya Limanı açıklarına demirledi.

30 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda ilk kez seslendirilen "100. Yıl Marşı" dinleyicilerin beğenisini topladı.

???????- Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 68 yaşındaki Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu.

31 AĞUSTOS

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.