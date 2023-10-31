Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Cenevre'de resepsiyon düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Cenevre Başkonsolosluğunca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Cenevre Başkonsolosluğunca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ve Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, yabancı diplomatlar, Cenevre'deki uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Büyükelçi Begeç'in selamlama konuşmasıyla devam etti.

Başkonsolos Özkan, Cumhuriyet'in 100. yılına erişmenin gurur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirten konuşmasında, bu coşkuya ortak olan herkese teşekkürlerini iletti.

Özkan, "Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı'na girerken Cumhuriyet'i daha ileri noktalara taşımak için her yurttaşın çalışmalarına devam etmesi gerektiği çağrısında bulunan Özkan, yurt dışında yaşayan Türklere de Türkiye Yüzyılı'nda önemli görevler düştüğünü belirtti.

Başkonsolos Özkan, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz." sözleriyle bitirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı video mesajı gösterildi.

Resepsiyonda misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.