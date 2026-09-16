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Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
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DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı'da inşa edilen mekana ilişkin "villa" iddialarını yalanladı. Yeni yapının cezaevinin bir parçası olduğunu belirten Buldan, orayı konforlu bir alan gibi tanımlamanın art niyetli bir değerlendirme olduğunu ifade ederken, Abdullah Öcalan'ın bir çalışma ekibine ihtiyaç duyması sebebiyle yeni mekâna henüz taşınmadığını açıkladı.

  • İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan için 250 metrekarelik bir konut inşa edildi.
  • Pervin Buldan, yeni yapının cezaevinin bir parçası olduğunu ve Öcalan'ın bir çalışma ekibine ihtiyaç duyduğu için henüz taşınmadığını belirtti.
  • Devlet Bahçeli, inşa edilen yapı için 'villa' benzetmesini reddetti.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında İmralı Cezaevi'nde inşa edilen yeni mekânla ilgili ortaya atılan "villa" iddialarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan açıklık getirdi. Gazeteci Nagehan Alçı'nın Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi aktarmasının ardından başlayan tartışmalara yanıt veren her iki isim de iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen süreçte, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da hazırlanan yeni alan sosyal medyada gündem oldu. Nagehan Alçı'nın "Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildi ancak buraya geçmeyi reddetti" şeklindeki aktarımı sonrası kamuoyunda yürütülen "villa" tartışmalarına ilk yanıt MHP Lideri Bahçeli'den geldi.

BAHÇELİ: VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "villa" benzetmesini reddederek inşa edilen yapının niteliğini açıkladı. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hanımefendinin aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, ‘villa’ diye bir şey yok. Hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili. Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır."

BULDAN: CEZAEVİNİN BİR PARÇASI

Tartışmalara ilişkin bir değerlendirme de DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'dan geldi. Medyascope'a konuşan Buldan, alanın konforlu bir mekan şeklinde sunulmasını eleştirerek yapının durumunu ve Öcalan'ın neden henüz taşınmadığını şu sözlerle aktardı: "Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı. Silahsızlanma ve siyasallaşma bir süreç işidir. Bunun için Öcalan devrede olması gerekir. Art niyetli bir biçimde orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamak hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir. Ve Öcalan hâlen oraya taşınmış değil çünkü bir çalışma ekibine ihtiyaç duyuyor o mekanda."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Viila normaldir. İzlediğim videolar hazretin hep villalarda konakladığını gösteriyor. Abartmayın , dışarıyla irtibatını kesin , yeter.

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Haber YorumlarıEmrah Enç:

Etrafı 4 duvar kaplı 2,5 m2 yerde kalması gerekirken, 4 tarafı denizlerle kaplı 250 m2 konutta kalacak ne var ki bunda büyütecek

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