Haberler

Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan’da şarkıcı Yorgos Mazonakis’in, plazmaferez işlemi için gittiği muayenehanede kalbinin durması ve ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda iki doktor tutuklandı.

Yunanistan'da şarkıcı Yorgos Mazonakis'in, plazmaferez işlemi için gittiği muayenehanede kalbinin durması ve ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda iki doktor tutuklandı.

In.gr'nin haberinde, başkent Atina'nın Kolonaki semtindeki muayenehanede görev yapan iki doktorun, uzun süren savunmalarının ardından savcı ve sorgu hakiminin ortak kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Doktorlara "olası kastla öldürme" suçlamasının yöneltildiği aktarılan haberde, yargı makamlarının şüpheliler hakkında ciddi suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

Haberde, suçlamaları reddeden doktorların, sanatçının ölümüne yol açacak bir hata yapmadıklarını savundukları ve kendilerine yöneltilen ihmal iddialarını kabul etmedikleri ifade edildi.

Muayenehanede el konulan iki plazmaferez cihazının yasal olduğunu savunan doktorların, cihazları 2025 ve 2026'da Atina Tabipler Birliğine bildirdiklerini öne sürdüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca, doktorların işlem sırasında cihazın verdiği uyarıları görmezden geldikleri yönündeki suçlamayı da reddettiği kaydedildi.

54 yaşındaki Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Fransa Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Avrupa'daki seçimleri etkilemeye çalışacağını iddia etti

"Savaşta değiliz" dedi ama ülkesi için tarih verdi
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi
Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen çocuğu öldürdü