Katliamdan sonra ortaya çıktı! Aile aylar önce harekete geçmiş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DAMADININ BASKILARINDAN KURTULMAK İÇİN TAŞINMIŞ

Edinilen bilgilere göre Ahmet Engel, kızının Sefer Coşkun ile ayrılık sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle damadının baskılarından kurtulmak amacıyla memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındı.

Ahmet Engel'in bu süreçte eşi Cemile Engel, kızı Ayşegül Coşkun ve torununu da yanına alarak Korkuteli'ne götürdüğü ortaya çıktı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Olayla ilgili ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı bulunması oldu. Coşkun'un buna rağmen eşinin ailesinin bulunduğu eve gittiği belirtildi.

Burada çıkan tartışmanın ardından Coşkun'un av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun, kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'e ateş ettiği, üç kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sefer Coşkun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da incelemeye alındı. Coşkun'un olay öncesinde hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Olayın ardından kaçan Sefer Coşkun'un yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, üç kişinin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı