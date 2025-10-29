Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı; "Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi en kıymetli eseriniz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
  • Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'nde Türkiye Cumhuriyeti'ni medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için çalıştıklarını, küresel itibarı artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğini sürdürdüklerini yazdı.
  • Erdoğan, saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim tebriklerini kabul edecek ve saat 19'da Külliye Sergi Salonu'ndaki 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

ATATÜRK MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'nde şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz gibi medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak için tam bir kararlılıkla çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olabilir; fakat yolumuzdan dönmeyeceğiz. Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi en kıymetli eseriniz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

29 EKİM ÖZEL PROGRAMI'NA KATILACAK

Saat 19'da ise Külliye Sergi Salonu'nda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıHakkı Çotuk:

anıtkabiri ziyaret edeceğinize mevlüt okutun ızdırabı azalsın , yanıyorrrr

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme150
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Oğlum sabah sabah anana selam söyletme kaşınma

yanıt49
yanıt16
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ANANIN ORASI DA YAYIYORMUŞ OĞLUM HAKKI ATATÜRK ÜN ÇOCUKLARI HAZIR HEMEN MÜDAHALE EDELİM.

yanıt35
yanıt10
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Koskoca Vatani kurtarip Cumhuriyeti kurup Türk Milletine bagislayan Aziz Atamiza Yüce Allah Rahmetler verir merak etme, dolayisi ile senin mevlüdüne ihtiyaci yok..........

yanıt36
yanıt15
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yine şimdi orada zırlatmaya başlar yalakaları recep tayyip erdoğan diye mezar orası kabir bilmiyorsanız öğrenin saygılı olun bir parça YÜCE ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK önündesiniz .IŞIKLAR İÇİNDE UYU ATAM .

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

ışıkmı? o ışık senin g..... girsin

yanıt24
yanıt29
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Kurban olduğum YÜCE RABBİMİZ münafıklara keferelere isminin söylemesini bile nasip etmiyor tek YÜCE CENABI ALLAH dır bre kavşak

yanıt11
yanıt8
Haber YorumlarıArslan Demir:

boş konuşma moda oldu. eline projeksiyon al da git oraya. lümeni fazla olsun

yanıt4
yanıt10
Haber YorumlarıFLOZOF:

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim olan idare Cumhuriyettir...Türk Milletinin son Kağanı Mareşal Mustafa Kemal.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
