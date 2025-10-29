Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı; "Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi en kıymetli eseriniz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
ATATÜRK MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
ÖZEL DEFTERİ İMZALADI
Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'nde şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti'ni, işaret ettiğiniz gibi medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak için tam bir kararlılıkla çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olabilir; fakat yolumuzdan dönmeyeceğiz. Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi en kıymetli eseriniz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."
KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.
29 EKİM ÖZEL PROGRAMI'NA KATILACAK
Saat 19'da ise Külliye Sergi Salonu'nda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.