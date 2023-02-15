Türkiye asrın felaketini yaşarken, İstanbul'da iki ilçede inşa edilen binalara ait fotoğraflar kaygıları artırdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 35 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen olayın ardından uzmanlar İstanbul için de deprem olasılığının arttığına dikkat çekerken, Bağcılar ve Şişli'de inşa edilen iki binaya ait fotoğraflar riskin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde binlerce yapının yerle bir olmasına neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde enkaz altından hala hayata tutunan canlar çıkarılırken, asrın felaketinde 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

UZMANLARDAN ENDİŞELENDİREN İSTANBUL İDDİASI

Türkiye'yi sarsan depremin ardından değerlendirmelerde bulunan uzmanların bir çoğu İstanbul'da beklenen deprem olasılığının arttığına dikkat çekerken, internete düşen bir fotoğraf megakentin depreme ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri yarattı.

BAĞCILAR'DAKİ BİNANIN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde inşa edilen 3 katlı bir binanın üstüne 5 katlı bir başka apartmanın daha inşa edildiği hatta bu yapıya başka binaların kaynaştırıldığı görüldü. Sosyal medyadan binanın fotoğrafını paylaşan çok sayıda kullanıcı, bu binanın inşaatına nasıl izin verildiğine yönelik sorular yöneltti.

İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIR?

Öte yandan Şişli ve bazı ilçelerde inşa edilen binaların kolon ve kirişlerin yıpranmış olduğu, binanın üstüne kaçak kat çıkıldığı ve binalardaki plansızlık göze çarpıyor. Ortaya çıkan bu fotoğraflar İstanbul'un olası bir deprem durumunda büyük risk altında olduğunu da gözler önüne seriyor.