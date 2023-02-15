Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye asrın felaketini yaşarken, İstanbul'da iki ilçede inşa edilen binalara ait fotoğraflar kaygıları artırdı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 35 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen olayın ardından uzmanlar İstanbul için de deprem olasılığının arttığına dikkat çekerken, Bağcılar ve Şişli'de inşa edilen iki binaya ait fotoğraflar riskin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde binlerce yapının yerle bir olmasına neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde enkaz altından hala hayata tutunan canlar çıkarılırken, asrın felaketinde 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'yi sarsan depremin ardından değerlendirmelerde bulunan uzmanların bir çoğu İstanbul'da beklenen deprem olasılığının arttığına dikkat çekerken, internete düşen bir fotoğraf megakentin depreme ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri yarattı.

Türkiye asrın felaketini yaşarken, İstanbul Bağcılar'da inşa edilen bir binaya ait fotoğraf kaygıları artırdı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde inşa edilen 3 katlı bir binanın üstüne 5 katlı bir başka apartmanın daha inşa edildiği hatta bu yapıya başka binaların kaynaştırıldığı görüldü. Sosyal medyadan binanın fotoğrafını paylaşan çok sayıda kullanıcı, bu binanın inşaatına nasıl izin verildiğine yönelik sorular yöneltti.

Türkiye asrın felaketini yaşarken, İstanbul Bağcılar'da inşa edilen bir binaya ait fotoğraf kaygıları artırdı

Öte yandan Şişli ve bazı ilçelerde inşa edilen binaların kolon ve kirişlerin yıpranmış olduğu, binanın üstüne kaçak kat çıkıldığı ve binalardaki plansızlık göze çarpıyor. Ortaya çıkan bu fotoğraflar İstanbul'un olası bir deprem durumunda büyük risk altında olduğunu da gözler önüne seriyor.

Türkiye asrın felaketini yaşarken, İstanbul Bağcılar'da inşa edilen bir binaya ait fotoğraf kaygıları artırdı

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Bağcılar İstanbul Deprem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

can erdemir:

İstanbul depremi sadece Türkiye'yi değil dünyayı hem siyasal hem de ekonomik olarak değiştirir.

Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Kadir Kara:

hahh sonundaaaa... Yere göğe sığdıramadınız İstanbul tam olarak böyle bir çöplük işte...

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title