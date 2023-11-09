Türk ve yabancı medya mensupları savaş muhabirliği eğitimine katılıyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde yapılan '24. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde, Türk ve yabancı medya mensupları, savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) işbirliğinde yapılan "24. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde, Türk ve yabancı medya mensupları, savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapmaya hazırlanıyor.

AA, Polis Akademisi Başkanlığı ve TİKA işbirliğinde yapılan, 11'i AA personeli, 13'ü farklı ülkelerden 24 kursiyerin katıldığı 24. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, toplumsal olaylarda meydana gelebilecek durumlar, gerçeğini aratmayacak şekilde yaşatıldı. Toplumsal olaylar üzerine Polis Akademisi Başkanlığında verilen pratik eğitimde, ekipler basınçlı su sıktı ve biber gazı attı.

Eğitime katılan yabancı basın mensupları, aldıkları eğitimi AA muhabirine değerlendirdi.

"Bu gerçekten harika bir deneyim"

Lübnan'ın resmi televizyon kanalı Tele Liban'da çalışan Zeinab Yassine, eğitimin "eğlenceli" olduğunu belirterek artık protestocuların biber gazı, su ve benzeri şeylere maruz kalırken nasıl hissettiklerini kendilerinin de anlayabildiğini söyledi.

Yassine, herkesin polisin "dağılın" uyarısına uyması tavsiyesinde bulunarak buna uyulmaması durumunda biber gazına maruz kalınabileceğine işaret etti.

Bu deneyim için Anadolu Ajansına teşekkür eden Yassine, "Bu gerçekten harika bir deneyim ve Lübnan'dan buraya gelmeye değdi. Bakalım sonu nasıl olacak." ifadelerini kullandı.

Yassine, eğitimde savaş psikolojisi, terörizm, ilk yardım ve "polis nedir" dersleri aldıklarını belirterek eğitimin, kendisinin yeni öğrendiği birçok bilgiyi içerdiğini söyledi.

Bu eğitime katılmadan önce Filistin'de görev yaptığını kaydeden Yassine, "Buradaki işim bittiğinde, oraya geri döneceğim." dedi.

Cezayir Milli Televizyonu EPTV'de çalışan Salim Mirouh da toplumsal olaylar eğitiminin güzel bir deneyim olduğunu belirterek "Ama pratikte acı verici bir olaydı. Çünkü biber bombalarına direnmek kolay değil. Gözlere zarar veriyor. Elimden geleni yaptım. Ama sonuçta işler o kadar kolay değil." değerlendirmesini yaptı.

Mirouh, eğitimin çok ilginç ve iyi olduğunu belirterek başkalarının da bu eğitime katılması temennisinde bulundu.

Bu eğitimin gelecekte savaş haberlerinde yardımcı olacağına işaret eden Mirouh, "Beni hangi ülkeye gönderecekleri şirketime veya kanalıma bağlı. Ama artık durumla nasıl başa çıkabileceğime dair biraz bilgim var." ifadelerine yer verdi.

"Bu muhteşem bir eğitim"

Etiyopya'daki Tigray TV'de çalışan Afewerki Gebrehiwot Aregay da bu eğitimin "harika" olduğunu belirterek bunların çoğunu pratikte bildiğini, bugünden itibaren halk hareketini, protestocuların nasıl davranması gerektiğini ve hangi önlemlerin alınabileceğini öğrendiklerini söyledi.

Biber gazına maruz kaldığını ve bunun zorlu bir eğitim olduğunu kaydeden Aregay, "Bu muhteşem bir eğitim." dedi.

Daha önce Etiyopya'daki iç savaşta savaş muhabirliği yaptığını kaydeden Aregay, orada gerçek savaş alanını gördüğünü dile getirdi.

6 Kasım'da başlayan "24. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" 17 Kasım'a kadar sürecek.

Savaş Muhabirliği Eğitimi boyunca, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş terminolojisinden ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, patlayıcılar ve tehlikeli maddelerden olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı ders veriliyor.

12 gün süren eğitimde katılımcılar, 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat eğitim alacak.

2012'de başlayan ve şimdiye kadar 23 dönem düzenlenen "Savaş Muhabirliği Eğitimi" sertifika programına, 183'ü yabancı ülkelerden olmak üzere 510 medya mensubu katılmıştı.