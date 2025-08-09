Türk savunma sanayisi bir yıla 278 zırhlı araç ve 1 üretim tesisi sığdırıyor

GÖKSEL YILDIRIM/FİRDEVS BULUT KARTAL - Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamında, Sakarya'da üretilecek 278 COBRA II 4x4 aracının teslimatı ve projenin devamının yürütüleceği Romanya'daki üretim tesisinin faaliyete başlamasına yönelik hazırlıklar kısa sürede büyük ölçüde tamamlandı.

Otokar, geçen yıl kasım ayında Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik imzaladığı sözleşme kapsamında çalışmalarını hem Türkiye hem de Romanya'da yoğun şekilde sürdürüyor.

Şirket, açık kule ile donatılmış Romanya aracını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergiledi.

Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'ya yönelik 1059 adetlik COBRA II projesinin hem üretim hem teknoloji transferi açısından şirket tarihinde özel bir önem taşıdığını söyledi. Özüner, "1059 araç, 5 sene dedik. İlk 278 araç burada, gerisi Romanya'da üretilecek. 10 varyant. Üretilecek demek aslında basit oluyor. Sadece üretim de değil, donanımların bir kısmı orada geliştirilecek, test edilecek, kullanıma sunulacak." dedi.

Sözleşmenin imzasından sonraki 1 yıl içinde Türkiye'de üretilecek 278 aracı teslim edeceklerini bildiren Özüner, eylül, ekim aylarında yoğunlaşacak teslimatların kasım ayı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Şu ana kadar 170 civarında araç ürettikleri bilgisini veren Özüner, araçların Romanya'da donanım entegrasyon, test ve kabul faaliyetleri yürütüleceğini, bunun da zaman gerektirdiğini dile getirdi.

"En önem verdiğimiz ve en büyük projemiz"

Projenin en önemli döneminin bu yıl olduğunu vurgulayan Özüner, şöyle konuştu:

"Bu yıl 2 önemli işimiz var. Birincisi, seri üretim aracı geliştirip, üretmek. Kasım sonuna kadar da teslim etmek. Birinci iş Arifiye'deki tesisimizde aracı geliştirip, üretip, testlerini yapmak. Normalde birçok projede sadece bunu yapıyoruz. İkincisi, bir yerde de fabrika kuruyoruz. İkisi eş zamanlı yürüyor. Kasımda sözleşme imzası sonrası bir yandan ürünle ilgili yoğun çalışma yürüttük, bir yanda fabrika kurma tuşuna bastık. Bütün makina, ekipman, teçhizat siparişleri verildi. Bütün tesis hemen hemen kuruldu. Bu ay itibarıyla bütün fiziki yatırım bitmiş olacak, lazer kesim, gövde kaynağı, gövde yapımı, montaj gibi üretim faaliyetlerine başlıyoruz. Eylül sonu, ekim başı gibi açılış yapmayı planlıyoruz.

Oradaki üretimden teslimatımızın başlaması seneye ilk çeyreğe gelecek. Aynı ürün bile olsa üretim yeri değiştiği için burada da benzer süreçleri yürütmek gerekeceği için biraz zamana ihtiyaç olacak. Gelecek senenin başından itibaren oradaki üretim araçların satışına başlamayı hedefliyoruz. Bir problem olmadan ilerliyoruz. En önem verdiğimiz ve en büyük projemiz. Burada üretip sattığımız daha küçük ölçekli projeler var ama en önem gündem maddemiz Romanya projesi."

-"Artık Avrupa'dayız"

İbrahim Aykut Özüner, proje kapsamında Romanya'da hem kendi şirketlerini hem de bir ortak girişim kurduklarını ve böylece "ayaklarını Avrupa Birliği içerisine attıklarını" söyledi.

Özüner, şunları kaydetti:

"Bu, 'Avrupa'da da bir yerde üretime başlıyayım iyi olur, fırsat yaratır' gibi bir şey değil. Artık oradayız. Özellikle askeri projeler uzun dönemli projeler ama Romanya'da olmak, orada üretim yapabiliyor olmak önemli. Bazı mühendislik faaliyetlerimizi de Romanya'da yapmayı planlıyoruz. Bunun artı avantajları da oluyor. Romanya'da proje gereği orada katma değer üretecek işler yapmamız lazım. Önümüzdeki seneden itibaren Romanya'da düzeni olan bir fabrikamız olacak. Avrupa Birliği içerisinde olası başka projeler çıkarsa bunlara ulaşmak için, Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilecek projelere uygunluk için bir fırsat oluşacak. Romanya projesi çok doğru bir zamanda devreye giriyor. Bütün gücümüz, konsantrasyonumuz bu projeyi ayaklandırmaya yönelik."

"Yeni işlerde daha avantajlı olabileceğimizi değerlendiriyoruz"

Özüner, Romanya ve bölgede konuşulan başka projeler bulunduğunu, piyade muharebe aracı gibi ihtiyaçların gündemde olduğunu söyledi.

Avrupa'ya ayaklarını attıktan sonra olası projeleri ek fırsat olarak gördüklerini dile getiren Özüner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Romanya projesi zor bir projeydi. Başlangıçta bir tesis yoktu, yeni bir tesis kurmamız gerekti. Bundan sonraki projelerde oradaki üretim açısından daha hızlı tepki verebiliriz. Paletli zırhlı taktik aracımız TULPAR'a karşılık gelen ihtiyaçlar Romanya'da konuşuluyor. Böyle bir ihtiyaç somutlaşırsa yapabilmek için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Romanya'da üretim yaptığımız için çıkacak yeni işlere daha hazırlıklı olacağız. Avrupa Birliği'nde bizim takip edebileceğimiz yeni projeler çıkarsa takipçi olacağız. Avrupa'da uzun yıllardır varız ama son dönemde Estonya ve Ukrayna'ya verdiğimiz araçlar oldu. Bundan sonraki işlerde daha avantajlı olabileceğimizi değerlendiriyoruz."