Türk Müziği Geleceği için Çalıştay Düzenlendi

Türk müziğinin geçmişten bugüne uzanan birikimini aktarma amacıyla düzenlenen "Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı" Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının işbirliğiyle düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, okulda yetişen çocukların birer kültür insanı olmalarını ümit ettiğini söyledi.

Topluma fikri anlamda önderlik edecek insanların bu okulda yetişeceğini kaydeden Erdoğan, "Türk müziğimizin, kültürümüzün, kimliğimizin geleceğini inşa etmede birbirimizle daha çok paylaşmaya, daha çok istişare etmemize ihtiyacımız var. Kurumların sayısının artması çok kıymetli. Türk müziğinin bugünlere gelmesinde yeri geldi Yenikapı Mevlevihanesi ve Darülelhan rol oynadı, yeri geldi Sadettin Kaynak ve Tanburi Cemil Bey birer kurum olarak bunu sürdürdüler. İnanıyorum ki Palet Türk Müziği İlkokulu da bunu sağlayan kurumlardan bir tanesi olarak geleceğimize hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, okul 7 yıl önce açılsa da hala yeterince tanınmadığını belirterek, çalıştayın katılımcılardan okulun tanıtılmasına destek olmalarını rica etti.

"Niceliğe değil niteliğe odaklandık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, müzik alanına ne kadar hizmet yapılırsa eksik kalacağını çünkü bu alanda geri kalındığını söyledi.

Okulun, Türkiye'nin ilk özel müzik ilkokulu olduğunu ve alanında çığır açtığını vurgulayan Yelkenci, ilk resmi müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesini geçen yıl Ankara'da açtıklarını bildirdi.

Yelkenci, niceliğe değil niteliğe odaklandıklarını, YETEV ile işbirliği içinde Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Ortaokulu ve Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Lisesi'nin hazırlıklarının sürdüğünü, müzik okullarından yetişen kişilerin ileride Türk müziğine büyük hizmetler yapacaklarına inandıklarını belirtti.

"Üniversitelerimiz, öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın merkezi"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da son yıllarda dijital teknolojiyle donanmış yeni neslin merhamet, adalet ve barış temelli olmaması kaygısının dünyada en çok korkulan şeylerin başında geldiğini, böyle bir dönemde sanatın ve estetiğin ne kadar önemli olduğunun çalıştay vesilesiyle bir kez daha gündeme geleceğini ifade etti.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin faaliyetlerini aktararak, sanatın birçok dalında en üst düzeyde çalışmalar yapmaya çalıştıklarını anlatan Zülfikar, "Üniversitelerimizi, öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamanın merkezleri olarak görüyoruz. İstanbul Üniversitesinin bir parolası var, 'Açık bilim, açık kapı.' Bu, bilginin topluma inmesini, öğretim üyelerimizin ne yaptıklarının toplum tarafından bilinmesini ifade ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan, açılışa katılan protokol mensuplarına YETEV plaketi takdiminde bulunurken, İÜ Rektörü Zülfikar ise Erdoğan'a "Beşikten Mektebe, Mektepten Sefere" adlı bir kitap armağan etti.

Çalıştaya, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türk müziği araştırmacıları da katıldı.

Öğrencilerden Süveyda Köksal çalıştayda, kanunuyla mini konser verdi.

Çalıştay gün boyu "Günümüzde Türk Müziği Eğitimi", "Günümüz Saz İcracılığı" ve "Arşivlerin Günümüzde Türk Müziği'ne Etkileri" başlıklı oturumlarla sürecek.