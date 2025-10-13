Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'dan Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin, 2 senedir kapıların kapandığı zamanlarda dahi sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımının devam ettiğini belirterek, "Yarın Mersin'den AFAD koordinasyonunda içinde sivil toplum kuruluşlarımızın yardımları, Kızılayımızın kurban paylarının da olduğu 3 bin tonluk gemi El-Ariş Limanı'na doğru harekete geçecek ve hızlı bir şekilde oradan içeriye girişi koordine edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bugüne Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından yapılacak yardımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, Türk Kızılayın 1868 yılında uluslararası bir hareketin parçası olarak kurulduğunu, 191 ülkede kardeş ulusal cemiyetler bulunduğunu söyledi.

Kızılayın yardımlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılay bu yıl dünyada en fazla ülkeye yardım ulaştıran, en fazla miktarda yardım yapan ulusal cemiyet olarak ödüllendirilmiş durumda. Dünyada 13 ülkede delegasyonumuz var. Bu ülkeler sürekli faaliyetlerimizin devam ettiği ülkeler. Bunlardan biri de Gazze. 1990'lı yıllardan bu yana sabit çalışanlarımız var Gazze'de Kızılay delegasyonumuzun. Bu nedenle de 2 senedir kapıların kapandığı zamanlarda dahi içeride delegasyon personelimiz sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtmaya devam etti. Malzeme bulabildikçe içeriden alım yapmaya devam etti. Her gün odun toplayarak, odun ateşi yakarak, bu yemekleri pişirip, zor şartlarda kahramanca bir mücadele sergiledi."

Yılmaz, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 750 ton insani yardım malzemesi sevk ettiğini belirterek, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığını ifade etti.

Bu çerçevede, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 100 tır insani yardım malzemesinin Mısır Kızılayı işbirliğiyle Karem Abu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırıldığını anlatan Yılmaz, bugün ise 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile çadırların geçiş yapmasının planlandığını söyledi.

Yılmaz, Türk Kızılayın bugüne dek AFAD koordinasyonunda hazırlanan "İyilik Gemileri" ile Gazze'ye toplam 17 bin 694 ton insani yardım malzemesi ulaştırdığını dile getirerek, Kızılay olarak sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde de yerelden temin edilen gıda malzemeleriyle dağıtımları sürdürdüklerini kaydetti.

"İki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları ile giderleri karşılanacak"

Türk Kızılay aşevlerinin saldırılar nedeniyle zaman zaman yer değiştirmek zorunda kalsa da Gazze'nin kuzey ve güneyinde günlük ortalama 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "7 Ekim 2023'ten 7 Ekim 2025'e kadar toplam 7 milyon 775 bin öğün sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca, temiz suya erişimin bulunmadığı bölgelerde tankerlerle içme suyu dağıtımı yapıldı. Bugüne kadar 1 milyon 660 bin litre içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, Türk Kızılayın kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine de destek sağladığını hatırlatarak, "Ekim ayı itibarıyla 6 ay süreyle bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları ile hastane, personel ve operasyonel giderleri karşılanacak. Bu destek ile Gazze'de 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınacak." ifadelerini kullandı.

"Bugün artık Gazze'de daha ümitli bir durumdayız"

"Bugün artık Gazze'de daha ümitli bir durumdayız. İlk ateşkes kararının verilmesinden hemen sonra yardım geçişleri hızlandı. Dün itibarıyla 700'ün üzerinde tır girişi sağlandı. Bu son dönemlerin en büyük yardımı. Mart ayından sonra yaklaşık 3,5 ay hiçbir insani yardımın girmediği, sonrasında da günlük 100-150 tır düzeyinde kısıtlı yardımın girdiği süreçten sonra 700 tırın girmesi bizleri de hareketlendirdi." diyen Yılmaz, bu kapsamda AFAD ile bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yarın Mersin'den AFAD koordinasyonunda içinde sivil toplum kuruluşlarımızın yardımları, Kızılayımızın kurban paylarının da olduğu 3 bin tonluk gemi El-Ariş Limanı'na doğru harekete geçecek ve hızlı bir şekilde oradan içeriye girişi koordine edeceğiz. Ariş'te bekleyen çokça yardım malzememiz vardı. İlk girenler de bu bekleyen yardım malzemeleri oldu. Kapı kapandı diye orada herhangi bir yardım malzemesi bulunurluğunu azaltmadık. Çünkü kapı açıldığı anda hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk. O nedenle kapı açılır açılmaz, ilk giren tırlar yine Türkiye'mizin, milletimizin yardım tırları oldu. Burada artık safları sıklaştırmamız, daha çok çalışmamız gerekir. Şu anda orada depoladığımız yardımların girişinin hızlandığı bir aşamadayız. Bu giden kurban payı konservelerimizi çok önemli buluyorum. Bu gemide 413 bin kurban konservemizi, 800 gramlık yemeğe hazır kurban konservemizi gönderiyor olacağız. Özellikle yemeğe hazır gıdalar şu anda çok önemli ama en önemlisi de protein. Biliyorsunuz artık besin, gıda eksikliği ve açlık en büyük sıkıntı haline gelmiş durumda."

Hekimler olarak proteinin yaşamsal öneme haiz olduğunu iyi bildiklerine işaret eden Yılmaz, milletin Gazze için emanet ettiği konservelerden oluşan gıda kolilerinin hızlı bir şekilde geçişinin yapılacağını belirtti.

Yılmaz, kısıtlı zamanlarda 21 bin kişiye sıcak yemek verildiğini anlatarak, bu kapasiteyi arttırabilir duruma geldiklerini vurguladı.

İçeriye yardım malzemeleri girdikçe daha fazla AŞ üretmek anlamında kapasite ve imkanlarının bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Orası toparlanıp ayağa kalkana kadar Türkiye, Türk milleti, Türk Kızılay olarak her zaman Gazze'de daha çok çalışmaya, nerede yol tıkanırsa başka bir yol bulmaya devam edeceğiz. Şu anda mutluyuz, çok daha enerji doluyuz. Bir söz verdik Gazze'ye, 'Elimizde çiçeklerle geleceğiz.' diye. Çiçeklerimizi hazırladık. Gazze'ye bireysel olarak da giriş yapabileceğimiz zamanları bekliyoruz."

"Türk Kızılay olarak bir iyilik gemisi koordine etmeye başlayacağız"

"7 Ekim'den sonra Türkiye yüzde 30'u aşan oranla Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke oldu. Bu yardımları başta uçaklarla gönderdik, sonra Türkiye'nin iyilik gemileri devreye girdi." diyen Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarıyla, bağışçılarla el ele verdiklerini ifade etti.

Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin iyilik gemilerini Mersin'den uğurlayarak El-Ariş Limanı'na gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"El-Ariş'ten de Refah Kapısı'na, Refah Kapısı'nın kapandığı dönemde de Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan içeriye girecek şekilde koordine ettik. Bugün Türkiye'den ulaşan yardımlar 101 bin 750 ton gibi raporlanıyor ama aslında her gün içeriye giren her tırın ardından bu yardımın da arttığını söyleyebiliriz. Bu yardımlar Gazze'nin ihtiyaçlarının yanında okyanusta damla diyebiliriz ama daha fazlasını yapacak güç var. Bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde iyilik gemilerimizi oraya göndermeye çalışacağız. AFAD gemisi yarın uğurlanıyor olacak, Mersin'den, sivil toplum kuruluşlarımızın, Kızılayımızın, AFAD'ın malzemelerini taşıyacak şekilde. Hemen arkasından da Türk Kızılay olarak bir iyilik gemisi koordine etmeye başlayacağız ve bunları haftada bir olacak sıklığa getirene kadar da çabamız devam edecek."