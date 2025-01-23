Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya'daki yangının ardından milli yas nedeniyle bayraklarını yarıya indirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklarını yarıya indirdi.

TDT, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye açıklaması yaptı.

Türkiye halkıyla derin bir dayanışma içinde olunduğu ve bu zorlu dönemde halkın acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, trajik yangının ardından ilan edilen milli yas sebebiyle sekretaryadaki bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu trajediden etkilenen herkese sabır ve güç diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Yabancı misyonlar ve devlet yetkililerinden taziye mesajları sürüyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bir otelde çıkan yangından dolayı derin üzüntü duyduğunu aktararak, bu acı dönemde mağdurların ailelerine ve Türk halkına en derin taziyelerini sunup İspanya'nın bu trajedide Türkiye'nin yanında olduğunu aktardı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların acısının derin bir üzüntüyle paylaşıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dilenen paylaşımda, "Bu zor zamanda Türkiye halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, X sosyal medya hesabında, yangında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğuna değinerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, X hesabında, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in paylaşımını alıntılayarak, şunları dile getirdi:

"Devlet Başkanı Bermudez, Türk hükümeti ve halkına Bolu ilindeki yangında hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini sunuyor. Yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuyorum."

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı derin üzüntü duyulduğu anlatılarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu. Açıklamada, zor zamanlarda Pakistan'ın Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de başsağlığı dilemek ve Türk milletiyle güçlü dayanışmasını ifade etmek için Bolu'yu ziyaret etti.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, AFAD Başkanı Okay Memiş'ten olay ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar hakkında bilgi alan Cüneyd, Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleme konusunda muhteşem geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içinde." diye konuştu.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, X sosyal medya hesabından, "Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen trajik yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda Türkiye halkının yanındayız." şeklinde paylaşım yaptı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft da X sosyal medya hesabından, "Kartalkaya'daki yangın nedeniyle derinden üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." açıklamasında bulundu.

Filistin'den Türkiye'ye taziye açıklaması

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kartalkaya'da meydana gelen, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı yangından dolayı dost ve kardeş Türk halkıyla derin dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu mesaja yer verildi:

"Filistin Devleti, bu zorlu süreçte dost Türkiye ve halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgular, Cumhurbaşkanı, hükümet ve Türk halkına ve özellikle de kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunar, yaralılara acil şifalar diler."

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a gönderdiği taziye mesajı paylaşıldı. Mesajda şunlar kaydedildi:

"21 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Bolu ilindeki kayak merkezinde bulunan otelde meydana gelen yangın faciasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar dilerim. Ayrıca, Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine en içten başsağlığı dileklerimi sunarım."

Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Lüksemburg'un Türkiye Büyükelçiliğinin, Kartalkaya'da meydana gelen yıkıcı yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini sunduğu ve yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği de X sosyal medya hesabında hayatını kaybedenler için taziye açıklaması yaparak, "Büyükelçilik bu zor zamanda yaslı ailelere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına en derin başsağlığı dileklerini iletir." mesajı verdi.

Türkiye'deki birçok yabancı misyon temsilciliğinde de milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.