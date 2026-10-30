Tunus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tunus'ta resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Tunus Turizm Bakanı Sufyan Tekaya, Tunus Cumhuriyeti Başmüftüsü Şeyh Hişam bin Mahmud, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Danışmanı Velid Heccam, yabancı misyon temsilcileri, Tunuslu yetkililer, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Tunus'un milli marşlarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tunus Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri tarafından okunmasıyla başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesaj da gösterildi.

Türkiye-Tunus ilişkilerinde 70. yıl

Büyükelçi Demircan, resepsiyonda Türkiye ile Tunus arasındaki köklü tarihi bağlara ve iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik çalışmalara dikkati çekti.

Türkiye ile Tunus arasındaki dostluğun yüzyıllar öncesine dayandığını ifade eden Demircan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlandığı bu dönemde, ikili ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Demircan, iki ülke halkları arasındaki iletişim ve karşılıklı etkileşimin güçlendirilmesinin yanı sıra yatırım ve kalkınma alanlarındaki ortak girişimlerin somut projelere dönüştürülmesine önem verdiklerini belirtti.

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki işbirliğinin de iki halkı birbirine yakınlaştırdığını vurgulayan Demircan, Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin daha ileri taşınması için ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri

Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği öneme işaret eden Demircan, aralık ayında Libya'da düzenlenmesi planlanan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin kıtayla kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin dış politikada uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına da değinen Demircan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde diplomatik girişimler ve insani yardımlar aracılığıyla çözüm arayışlarını desteklediklerini kaydetti.

Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve diplomatik girişimler aracılığıyla akan kanın durdurulması ve yaraların sarılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Demircan, daha adil bir dünya düzeninin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Tunus ikili ticareti 1,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de değinen Demircan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaştığını, artışın 2026'da da sürdüğünü belirtti.

Demircan, ikili ticaretin mevcut potansiyeline ulaşacağına ve daha dengeli bir yapıya kavuşacağına inandıklarını ifade etti.

Tunus'ta Türk sermayeli şirketlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildiren Demircan, Tunuslu makamlar ile Tunus-Türkiye Ticaret Odasına, ülkedeki yatırım fırsatlarına güvenen Türk iş insanlarına sağlayacakları destek dolayısıyla teşekkür etti.

İki ülke arasındaki yatırım ve kalkınma girişimlerinin somut projelere dönüştürülmesinin önemine işaret eden Demircan, ekonomik işbirliğinin yanı sıra akademik ilişkilerin, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaların geliştirilmesine de önem verdiklerini kaydetti.

Ticaret ve turizm alanında işbirliği çağrısı

Tunus Turizm Bakanı Tekaya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türk halkına refah ve ilerleme dileklerini iletti.

Türkiye ile Tunus'un 1956'dan bu yana diplomatik ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Tekaya, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Tekaya, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra karşılıklı işbirliğini güçlendirme iradesinin, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine taşınmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Demircan'ın konuşmasında da ekonomik ilişkilerin daha dengeli bir yapıya kavuşturulması hedefi öne çıktı.

Tekaya, iki ülkenin iş dünyasına yatırım ve ticaret alanındaki mevcut ikili anlaşmalardan daha fazla yararlanma çağrısında bulundu. Türkiye ve Tunus'un coğrafi konumlarının üçüncü ülke pazarlarına açılmak için fırsatlar sunduğunu belirten Tekaya, karşılıklı yatırımların ve ekonomik ortaklıkların artırılmasının önemini vurguladı.

Resepsiyonda davetlilere Türkiye'den gelen aşçıların hazırladığı Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.

Kaynak: AA