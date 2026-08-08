Kavga ettiği ağabeyini yaraladı, yengesini öldürdü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı. Olayda saldırganın yengesi hayatını kaybederken ağabeyi ise ağır yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
- Kütahya'nın Gediz ilçesi Altınkent köyünde Ali D., çıkan kavgada ağabeyi Hüseyin D.'yi bıçaklayarak yaraladı ve yengesi Sabriye D.'yi öldürdü.
- Olayda yaralanan Hüseyin D., önce Gediz Devlet Hastanesi'ne, ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
- Cinayet şüphelisi Ali D., jandarma tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ali D. (54), çıkan kavgada ağabeyi Hüseyin D.'yi (64) bıçaklayarak yaraladı, yengesi Sabriye D.'yi ise (62) ise öldürdü. Ali D., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
AĞABEYİ VE YENGESİNİ BIÇAKLADI
Olay, sabah saatlerinde Gediz ilçesi Altınkent köyünde meydana geldi. Ali D., daha önce husumetli olduğu öne sürülen ağabeyi Hüseyin D. ile evinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., cebinden çıkardığı bıçakla ağabeyi Hüseyin D. ve yengesi Sabriye D.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Hüseyin D. ve eşi Sabriye D., yere yığıldı.
YENGESİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabriye D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ağabey Hüseyin D. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olduğu belirlenen Hüseyin D., buradaki müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Cinayet şüphelisi Ali D.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.