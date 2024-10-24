Tuğamiral Zeki Aktürk: Bekamıza ve Halkımızın Güvenliğine Yönelen Tüm Tehdit ve Tehlikelere Karşı Mücadelemiz Sürecek

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek, "Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir" diye konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 olmuştur" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek başlayan Aktürk, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir" dedi.

"Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 14'ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 olmuştur. Dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir" diye konuştu.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmat ile 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi. Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir."

"Son bir haftada hudutlarda 261 şahıs yakalandı"

Hudut güvenliğine ilişkin de konuşan Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, bin 568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu. 19 Ekim'de Koyun Adaları'nın güneydoğusunda Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun bıraktığı düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını aktaran Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programı ve temaslarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insanın evlerinden ayrılmaya zorlandığını ifade eden Tuğamiral Aktürk, "İsrail, Lübnan'da da yerleşim yerlerini ve sivil halkı hedef almaya devam etmektedir. Toplu katliamlarına devam eden ve saldırılarını daha da yayma niyeti taşıyan İsrail karşısında uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir" dedi.

Aktürk, Somali deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti yapacak Oruç Reis gemisine emisine refakat ve koruma sağlayan TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA VE TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ gemilerinden oluşan Somali Deniz Görev Grubu'nun yarın Somali açıklarında olmasının beklendiğini belirtti.

18-19 Ekim'de Muğla'da çıkan orman yangınları olmak üzere TSK'nın bugüne kadar 34 ayrı yerde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine 109 helikopter ile 3 bin 459 sorti yaparak katkıda bulunduğunu kaydeden Aktürk, envantere giren yeni silah sistemleri ile öğrenci ve personel temini faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

"29 Ekim'de 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin de bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti, İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir" dedi.