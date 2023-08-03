TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu

YAŞ kararları kapsamında Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilke imza atıldı. Albay Fırat, 2004 yılında verdiği bir röportajda "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Terfi edenler arasında en dikkat çeken isim ise Gökçen Fırat oldu. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TSK'nın ilk kadın amirali ünvanını aldı.

RÖPORTAJI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Atamaların ardından Albay Gökçen Fırat'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Albay Fırat'ın 2004 yılında verdiği röportajında Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmayı hedeflediğini ifade etmişti. Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olan Fırat, "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı" demişti.

"BANA HEP ÇOK ÇEKİCİ GELİRDİ"

Açıklamasının devamında subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri olduğunu belirten Fırat, "Çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi" ifadelerine yer vermişti.

İşte fotoğraflarla Gökçen Fırat;