TSK Gıda Güvenliği İçin Laboratuvar Testlerini Sürdürüyor

TSK Gıda Güvenliği İçin Laboratuvar Testlerini Sürdürüyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'teki askeri birlikler için temin edilen gıda ürünlerini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'na bağlı laboratuvarlarda inceliyor. GKAM Başkanlığı, personelin sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı testler gerçekleştiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te konuşlu birlikleri için satın alınan her türlü gıda ürünü, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezine bağlı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı laboratuvarlarında inceleniyor.

Toplu beslenme sisteminin uygulandığı TSK'da, personelin tükettiği ürünleri önceden denetleme görevini GKAM Başkanlığı yerine getiriyor.

GKAM Başkanlığına Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te bulunan askeri birliklerden gönderilen gıda ve içeceklerin numuneleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı çok sayıda test ve analize tabi tutuluyor.

Söz konusu 8 ildeki 70 birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen numunelerin sonuçları titizlikle değerlendiriliyor.

Her biri farklı alanda uzman personelle analiz yapılması için kurulmuş laboratuvarlarda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor.

Gıda ve içeceklerin tedarikinden, tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrolleri de yapılıyor.

Mehmetçiğin sağlığının emanet edildiği Gemlik Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 21 Temmuz 2014'te Türkiye Akreditasyon Kurumundan da akreditasyon belgesi aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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