Trump blöf mü yapıyor? ABD basını Venezuela için haftalar önce alınan kararı yazdı

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Venezuela planını ABD çıkarları doğrultusunda şekillendirdiği ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici liderlik için Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i daha "makul" bir seçenek olarak gördüğü ileri sürüldü.

MADURO'NUN RAHAT TAVIRLARI BEYAZ SARAY'IN KARARINI ETKİLEMİŞ

The New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Maduro'nun son haftalarda kamuoyuna yansıyan "rahat" tavırları, Trump'ın ekibindeki bazı isimler tarafından "ABD'yi ciddiye almamak" ve "blöf yapmak" olarak yorumlandı. Kaynaklar, Maduro'nun bu tavırlarının, Beyaz Saray'ın Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini hayata geçirme kararını etkilediğini savundu.

"RODRİGUEZ GELECEKTE AMERİKAN ENERJİ YATIRIMLARINI KORUYABİLİR"

ABD'li yetkililerin haftalar önce Maduro'nun yerini alacak "makul" bir isim üzerinde uzlaşarak Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de karar kıldığını belirten kaynaklar, bu kararda Rodriguez'in gelecekte Amerikan enerji yatırımlarını koruyabileceği görüşünün etkili olduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Rodriguez'in "kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmediklerini ancak onunla Maduro ile mümkün olmayan ölçüde profesyonel bir ilişki kurulabileceğini" düşündüklerini söyledi.

Delcy Rodriguez

NOBEL ÖDÜLLÜ MUHALİF LİDER DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Trump yönetiminin Nobel ödüllü muhalif lider Maria Corina Machado'yu devre dışı bırakarak Rodriguez'i seçenek olarak görmesi, "çıkar odaklı" bir yaklaşımın göstergesi olarak yorumlanıyor. Rodriguez ile kurulacak ilişkinin ABD'nin çıkarlarına uyulması şartına bağlı olacağı ve aksi halde yeni askeri adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Maria Corina Machado

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan; ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, bugün TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacak. Washington yönetimi, Maduro'yu "uyuşturucuyla bağlantılı terör" ve çeşitli organize suç iddialarıyla suçluyor. ABD savcılığı tarafından açıklanan iddianamede, uyuşturucu kaçakçılığına komplo kurmak, ağır silah bulundurmak ve "yıkıcı faaliyetler" gibi başlıklar yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

"MADURO'DAN DAHA AĞIR BİR BEDEL ÖDERSİN"

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti. Trump, yaptığı açıklamada, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin. Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebilir" ifadelerini kullanmıştı.