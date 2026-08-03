Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

"Dipteyim Sondayım Depresyondayım" ve "Alev Alev" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vuran ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, yaşadığı sağlık sorunu ve çeşitli nedenlerle konserlerine ara verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir açıklama paylaşan 55 yaşındaki sanatçı, konser maratonuna en az bir mevsim süresince ara vermek durumunda kaldığını belirtti.

"VERTİGO İLE İLGİLİ BİR DURUM"

Paylaşımında hayranlarına "Sevgili dostlar" diyerek seslenen usta müzisyen, sahnelere ara verme kararı almasındaki en önemli nedenlerden birinin vertigo rahatsızlığı olduğunu ifade etti. Düzağaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum."

HAYRANLARININ İÇİNİ RAHATLATTI

Konserlerinde sık sık kullandığı "oksijen çadırı" benzetmesinin kendisi için gerçek bir anlam taşıdığını vurgulayan sanatçı, sağlık durumuyla ilgili sevenlerinin içini rahatlatmayı da ihmal etmedi:

"Bir çoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir."

Şiddetli baş dönmesiyle kendini gösteren vertigo rahatsızlığı nedeniyle Ağustos ayındaki konserlerini ertelemek zorunda kalan ünlü sanatçının bu kararı, hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken sosyal medyada çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı paylaşıldı.