Trump: Venezuela'ya Saldırı Planı İddiaları Doğru Değil

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik bir saldırı planı içinde oldukları iddialarını yalanladı. Trump, Amerikan medyasındaki haberleri doğrulamadı ve böyle bir saldırı düşüncesinin olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik bir saldırı planı içinde oldukları iddiasının doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken, uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Amerikan medyasına yansıyan ve ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki bir soruya, "Hayır." diye yanıt verdi.

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun, Venezuela'daki askeri tesisleri saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
