Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle gerçekleşen gösterilere ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump, "İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etti. Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de gösterilere sahne olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan protestoculara destek geldi.

GÖSTERİLER 28 ARALIK'TA BAŞLADI

İran'da yüksek enflasyona karşı 28 Aralık'ta başlayan protestolar sürerken, olayların bilançosu ağırlaştı. Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde protestolar sırasında yaşanan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

POLİS MERKEZİNDE ÇATIŞMA İDDİASI

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Azna'daki protestolarda saat 18.00 sıralarında bir grup göstericinin polis merkezine girdiği ve taraflar arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Haberde, olaylar sırasında polis ekiplerine taş atıldığı, bazı polis araçlarının ise ateşe verildiği belirtildi.

MELERD'DE 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protestolarda 30 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Melerd Kaymakam Yardımcısı Mansur Saleki, vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak güvenlik ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle söz konusu kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

"DIŞARIDAN GELENLER DE VAR" AÇIKLAMASI

Saleki, gözaltına alınanlardan bazılarının çevre ilçelerden Melerd'e geldiğinin tespit edildiğini belirterek, şüphelilerin güvenlik birimlerinin gözetiminde bulunduğunu ve adli sürecin sürdüğünü ifade etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen başka kişilerin de tespit edildiğini aktaran Saleki, yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, protestolar sırasında Loristan eyaletinde Emir Hüseyin Hodayariferd adlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, "Düşman gruplara bağlı fırsatçı unsurların ani ve şiddet içeren eylemleri sonucunda bir güvenlik gücü hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'TAN SERT MESAJ: SİLAHLARIMIZ HAZIR

Gelişmeler yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması yeni bir tartışma yarattı. Trump, "İran barışçı protestoları vurup şiddetle öldürse de ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

her zamanki gibi ilk ekonomiyi boz sonra kurtarıcı olarak gelmeye çalış düşmeyin bunlara

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Şaşırdıkmı

Haber YorumlarıDrej urfa:

hadi bakalım al burdan yak adam fitili ateşledi

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Adam mikser gibi. Her tarafı karıştırıcı.

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

amerika ve israil gerçekten cok zeki. ulkeleri parcalamayi cok iyi biliyor. tipki osmanlinin icerden yenildigi gibi. tankla topla olmadan zekayla bu işi hallediyorlar. savunmaya ayrilan paranin bir kismini savas politikalarina ve ic karisikliga ayrilsa ulkeler parcalanmaz

