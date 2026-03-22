Haberler

Trump'a göre Demokrat Parti, İran'dan sonra Amerika'nın en büyük "düşmanı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın etkisinin sona ermesinin ardından Demokrat Parti'yi Amerika'nın en büyük düşmanı olarak nitelendirdi ve sosyal medya üzerinden bu konuda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın mağlup edilmesinin" ardından artık Amerika'nın en büyük "düşmanının" Demokrat Parti olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demokratları hedef aldı.

Trump, "İran'ın ölümünün ardından artık Amerika'nın en büyük düşmanı, radikal sol ve oldukça beceriksiz Demokrat Partidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı

"Öldü" sanılıyordu, dev teklifle ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü