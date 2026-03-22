Trump'a göre Demokrat Parti, İran'dan sonra Amerika'nın en büyük "düşmanı"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın etkisinin sona ermesinin ardından Demokrat Parti'yi Amerika'nın en büyük düşmanı olarak nitelendirdi ve sosyal medya üzerinden bu konuda açıklamalarda bulundu.
Trump, "İran'ın ölümünün ardından artık Amerika'nın en büyük düşmanı, radikal sol ve oldukça beceriksiz Demokrat Partidir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Hakan Çopur