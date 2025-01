"TRT World Citizen Ödülleri" sahiplerini buldu

"TRT World Citizen Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

TRT World Citizen Ödülleri'nin altıncısı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sobacı, World Citizen Ödüllerinin, mağdur ve mazlumların en çaresiz, en umutsuz anlarında dahi iyiliğin, adaletin ve hakikatin sancaktarlığını yapanların seslerinin daha gür çıkması, verdikleri mücadelenin çok daha fazla insana ulaşması niyetiyle ortaya çıktığını söyledi.

Geçen yıllarda düzenledikleri World Citizen Ödül Törenleri vesilesiyle, görmezden gelinen onlarca fedakarlık hikayesinin iyiliğin yayılmasına nasıl katkı sağlayabileceğine şahitlik ettiklerini belirten Sobacı, bugün tanıtılacak "kahramanların" hikayelerinin de yeni ufuklar açacağına inandığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın, kötülükten alınacak ibretlerin ne kadar kıymetli olabileceğinin en acı verici örneği olarak durduğunu ifade eden Sobacı, Gazze'deki soykırım, fenalık ve azgınlığın ibret vesikası olarak tarihe geçtiğini dile getirdi.

"Bu değerleri yalnızca birer tehdit unsuru olarak kullandılar"

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden on binlerce Filistinliyi katlederken, "onun sırtını sıvazlayan güçlerin" de bu mezalimi görmezden geldiğine işaret eden Sobacı, şöyle konuştu:

"Daha bir yaşını doldurmamış binden fazla bebek, üzerlerine yağdırılan bombalardan veya mahkum edildikleri açlık ve soğuktan can verirken, güya insani değerlerin hamiliğini üstlenen Batılı ülkeler, bu değerleri yalnızca birer tehdit unsuru olarak kullandı. Milyonlarca Gazzeli kardeşimiz en temel gıda maddelerine ve içme suyuna dahi erişemezken, İsrail ve destekçileri geleneksel yahut dijital her türlü mecrada manipülasyon ve dezenformasyonun dozunu günbegün artırdı. Hastaneler, okullar, ibadethaneler yerle bir edilip, en temel insani haklar doğrudan hedef alınırken, sözüm ona dünyanın önde gelen ajans ve medya şirketleri hakkını arayan insanları hedef göstermekte beis görmedi. Tüm bunlara bizzat şahit olmalarına rağmen Gazze'deki soykırıma kayıtsız kalanlar, içine düştükleri o büyük gafletle anılmaktan kaçamayacaktır."

Gazze'nin, insanlığın şah damarı olduğunu ifade eden Sobacı, onun kesilmesi karşısında ses çıkarmamanın, insanlığın ölümüne göz yummak olduğunu belirtti.

Sobacı, bu gerçeği görmezden gelenlere karşılık, dünyadaki her insani krizde olduğu gibi, Gazze'deki soykırım hususunda da en güçlü itirazın, en gür sesin, asırlardır iyiliğin yurt edindiği bu topraklardan yükseldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanlığın haysiyetini muhafaza etmek için canhıraş bir mücadele verdi. Geldiğimiz noktada, nihayet Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılmasının sevincini yaşadık. Bu, vatanları uğruna canlarını feda eden Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere, dünyanın tüm vicdanlı insanlarının zaferidir. Sapanın muhkem zırhlara galebe çaldığı, ayetle sabit bir hakikattir. Gazze'deki soykırım sürecinde, bu en zifiri karanlıkta dahi, vicdanlı insanlar el yordamıyla da olsa zalime atacak bir taş aramış ve nihayetinde soykırımcılara geri adım attırmayı başarmıştır. Bu süreçte Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, tüm imkanları ve milletimizin her bir ferdiyle bu mücadelenin doğru tarafında yer almıştır."

"Tarihe altın harflerle nakşedildi"

8 Aralık 2024'te Suriye'de tamamlanan devrimin, Türkiye'nin bu mücadelesinde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Sobacı, 13 yıldan uzun süre devam eden iç savaş boyunca, Esed rejimine karşı Suriye halkını destekleyen Türkiye'nin, haklı ama güçsüz insanların yeterli desteği gördüğünde neler başarabileceğini bir kez daha ispatlamış olduğunu söyledi.

Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ve milletimizin Suriye'deki iç savaş boyunca iyilikten, doğruluktan ve hakikatten yana ortaya koyduğu izzetli duruş, tarihe altın harflerle nakşedildi. İnanıyorum ki 61 yıllık Baas diktatörlüğünün ardından Suriye'nin özgürleşmesi süreci de her safhasıyla bir ibret hikayesi olarak anılacak, özgür Suriye'nin tüm kahramanları, mezalim altındaki diğer coğrafya ve milletlere örnek teşkil edecektir. Gazze ve Suriye örneklerinden de görüldüğü üzere Türkiye, umut ve hayal kırıklığı arasında uzayan yollar içinden 'sırat-ı müstakim' arayan vicdanlı insanlar için bir 'kutup yıldızı' olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bizler de ülkemizin bu iyilik seferberliğine tüm imkanlarımızla katkı vermeye gayret ediyoruz. 17 televizyon ve 17 radyo kanalımız, dijital haber platformlarımız, uluslararası dijital platformumuz Tabii ve uluslararası etkinliklerimizle, haklının sesi oluyor, çemberin dışına itilenleri kadrajın tam merkezine taşıyoruz."

Ödül töreninde, Filistinli şarkıcı Llunr, Filistin için bestelediği "Wake Up" ve "Keep Your Key" isimli şarkıları seslendirdi.

Kazanan isimlere ödülleri takdim edildi

TRT Dünya Vatandaşı Ödüllerinin "İletişimci" kategorisinde Azima Dhanjee ve Arhum Ishtiaq, "Eğitimci" kategorisinde Rana Dajani ve "Gençlik" kategorisinde Helene Ba ödüllerini aldı. "Yılın Dünya Vatandaşı" ödülünün sahibi, 6 Eylül 2024'te Nablus'ta bir protesto sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi oldu.

Eygi'nin ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, babası Mehmet Suat Eygi'ye takdim etti.

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü", savaş ve çatışma bölgelerinde binlerce çocuğun hayatını kurtaran Palestine Children's Relief Fund (PCRF) kurucusu Steve Sosebee'e verildi.

Bu yıla özel olarak verilen "TRT Özel Ödülü" ise Suriye'deki savaş sırasında bir hastaneyi yöneten Dr. Amani Ballour'un oldu.

Fahrettin Altun'un da konuşma yaptığı programa, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, TRT çalışanları ve projelerinde yer alanlar ile davetliler katıldı.