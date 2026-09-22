Trakya Üniversitesi ve Kosova Sağlık Bakanlığı 5 yıllık sağlık protokolü imzaladı

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Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık çalışanlarının mesleki eğitimi ve gelişimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende, iki ülke arasında sağlık alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, Kosovalı sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik protokol imza altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke arasında sağlık alanında gerçekleştirilen işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Balkanlar'ın Türkiye ve Edirne açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Sezer, sağlık alanındaki bilgi ve tecrübenin bölge ülkeleriyle paylaşılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Edirne'nin tarihi misyonu ve Trakya Üniversitesinin Balkanlar'daki etkinliğinin projeye güç kattığını anlatan Sezer, "Protokolün bir model olmasını ve diğer Balkan ülkeleri için de uygulanmasını temenni ediyorum. Başta Bulgaristan ve Kuzey Makedonya olmak üzere Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki tecrübelerimizin paylaşılmasını, oradaki insanlara elimizin uzanmasını ve gönül bağlarımızın güçlendirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Sezer, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Amacımız sağlık hizmetinin Kosova'da alınabilmesini sağlamak"

Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka da Türkiye ile Kosova arasındaki köklü ilişkilerin sağlık alanındaki işbirliğiyle daha da güçleneceğini belirtti.

Trakya Üniversitesiyle uzun yıllardır kültürel çalışmalarla başlayan bir dostluklarının bulunduğunu aktaran Damka, bunun sağlık alanına taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Kosovalı sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesini amaçladıklarını anlatan Damka, "Amacımız, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin mümkün olduğunca Kosova'da alınabilmesini sağlamak. Burada mezun olmuş doktorlarımızın uzmanlaşmalarını sürdürmeleri, sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın ve hemşirelerimizin eğitimlerine devam etmeleri bizim için son derece önemli." diye konuştu.

Damka, 5 yıl olarak planlanan işbirliğinin daha uzun yıllara yayılmasını istediklerini dile getirerek, Kosova'nın özellikle yeni sağlık teknolojilerinin kullanımı ve sağlık personelinin eğitimi konusunda tecrübe paylaşımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Balkanlar'da Osmanlı döneminden kalan çok sayıda fiziki köprünün halen ayakta olduğunu ifade eden Damka, "Asıl önemli olan bugün kurulan gönül köprüleridir. Bu gönül köprüleri dostluğu ve kardeşliği güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Balkanlar'daki kardeşlerimiz bizim gücümüzü kendi güçleri olarak görmeli"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Edirne ile Balkan coğrafyası arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekti.

Üniversitenin Balkanlar'a yönelik çalışmalarını yalnızca sağlık alanıyla sınırlandırmadığını anlatan Hatipler, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da "kardeşlik köprüleri" kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Trakya Üniversitesinin sağlık alanındaki birikimini Balkan ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Hatipler, "Balkanlar'daki kardeşlerimiz bilmelidir ki biz ne kadar güçlüysek, bizim gücümüz neyse Kosova'daki hekim kardeşlerimiz ve sağlık profesyonelleri de Trakya Üniversitesinin sağlık alanındaki gücünü kendi güçleri olarak görmelidir." diye konuştu.

Köprülerin yalnızca iki kara parçasını değil, gönülleri, kültürleri ve medeniyetleri de birbirine bağladığını dile getiren Hatipler, protokolün uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olmasını temenni etti.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da protokolün Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik ilişkilerinin sağlık alanındaki önemli adımlarından biri olduğunu söyledi.

Kosova Hastane, Klinik ve Üniversite Hizmetleri Sağlık Birimi Müdürü Dr. Ardian Shefkiu da Trakya Üniversitesinin akademik ve sağlık alanındaki tecrübesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Protokolün Kosova'daki sağlık çalışanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Shefkiu, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu konusunda da tecrübe paylaşımı yapılacağını aktardı.

Konuşmaların ardından "Sağlık Çalışanlarının Mesleki Eğitimi ve Gelişimine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokole Edirne Valisi Sezer, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Damka, Rektör Hatipler, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, Shefkiu, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ile Üstündağ imza attı.

Tören, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA