Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

EDİRNE, Tekirdağ, ve Kırklareli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, kutlamaları Atatürk Anıtı'nda çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Mahmut Sert, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Topçu Üsteğmen Sena Demirel'in konuşma yaptığı törende daha sonra Edirne Belediyesi halk oyunları topluluğu, gösteri sergiledi. Geçit töreninde, askeri birlikte ve emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin geçişi vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Törende, Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın davet ettiği 2,5 yaşındaki Alisya Firuze Hınçal da geçit törenini protokolle birlikte izledi.

KEŞAN'DA YERLİ SİLAH SERGİSİ İLGİ ÇEKTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kaymakam Mercan, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezengöz ve Keşan Belediye Başkanı Özcan, tören birlikleri ve törene katılanların bayramını kutladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Halk oyunları gösterileri, günün anlam ve önemini belirten şiirin okunması ve ödül töreninin ardından geçit töreni yapıldı. Etkinliklerde en çok Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçirilen yerli silah ve ekipmanların sergilenmesi ilgi çekti.

TEKİRDAĞ'DA COŞKULU TÖREN

Tekirdağ'da kutlamalar, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı, Süleymanpaşa sahil yolundaki geçit töreniyle sona erdi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından anıta çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından kutlamalar Süleymanpaşa sahil yolunda devam etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği etkinliklerde askeri araçlar ile polis ve jandarma araçlarının geçişi yapıldı. Kutlamalara, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Cem Avşar, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİ TÜMGENERAL ALA'YA YOĞUN İLGİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tören Kaymakam Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalarla devam eden programda, belediye tarafından katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle program sona erdi. Törenin bitmesinin ardından 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'na atanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, orduevine yürüyerek gittiği sırada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KIRKLARELİ'DE TÖREN

Kırklareli'de tören Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan program geçiş töreniyle devam etti. Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın konuşma yaptığı törende mehteran ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı