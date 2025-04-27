İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Trafikte tartışırken kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta otomobil sürücüsüyle tartışan motosikletli dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosikletlinin kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edilen bilgilere göre; caddede 34 BZM 694 plakalı motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu (27), 34 HJN 712 plakalı otomobille trafikte seyreden Mustafa Emir K. (21) ile tartışmaya başladı. Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

Trafik tartışmasında kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

KABURGA KEMİKLERİ AKCİĞERİNE SAPLANMIŞ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu'nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik tartışmasında kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

Trafik tartışmasında kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

Trafikte tartışırken kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdursunkaragoz:

motosiklet suruculeri co agrasif be kardesim toplu halede orgazi oldugunuz icin bu oz guven anlayinnartik siz 2 teker ustundesiniz sizin caninizdan daha degerli birsey yok

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.