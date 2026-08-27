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Göztepe, Galatasaray'a karşı 'puan' nedir unuttu

Göztepe, Galatasaray'a karşı 'puan' nedir unuttu
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Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Göztepe, rakibiyle oynadığı son 9 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

  • Göztepe, son 9 lig maçında Galatasaray'dan 1 puan bile alamadı; son galibiyetini 21 Aralık 2019'da 2-0 ile elde etti.
  • Göztepe, Galatasaray'ı İstanbul'da en son 1972-1973 sezonunda 1-0 yendi ve 53 yıldır deplasmanlarda galibiyet alamıyor.
  • Göztepe'de sakatlanan stoperler Furkan, Sundberg ve Godoi'dan yararlanılamayacak; Taha, Bokele ve Miroshi'nin defans üçlüsünde görev alması bekleniyor.

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak Göztepe, son 9 lig maçında renktaşından 1 puan bile alamadı. 

SON GALİBİYET 2019'DA

Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda elde eden Göztepe, bir daha puan yüzü göremedi. 21 Aralık 2019 tarihinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı Jarome ve Halil Akbunar'ın golleriyle deviren Göztepe ardından büyük hasret çekti. Göztepe o sezonun ikinci devresinde Galatasaray'a İstanbul'da 3-1 kaybederek kötü seriyi başlattı. İzmir ekibi, 2020-2021 sezonunda rakibine her iki maçta da yine 3-1 kaybetti. Göztepe'nin Süper Lig'de küme düştüğü 2021-2022 sezonunda Galatasaray İzmir ekibini İstanbul'da 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda 3-2 yenmeyi başardı.

GÖZTEPE'DE GALATASARAY ALERJİSİ

Göztepe 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da Galatasaray'dan puan alamadı. 2024-2025'teki müsabakalar 2-1 ve 2-0 Galatasaray lehine sonuçlanırken, geçen sezon da Göztepe karşılaşmaları 3-1 kaybetti. Göztepe'nin başında 3'üncü Süper Lig sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise puan alma sevinci yaşayamadığı tek takım Galatasaray oldu. Süper Lig'de 21 farklı takıma karşı sahaya çıkan Stoilov, sadece Galatasaray maçlarında beraberlik dahi göremedi. Göztepe, İstanbul'da ise rakibini en son 1972-1973 sezonunda 1-0 yenmeyi başardı. O tarihten sonra Göztepe 53 yıldır deplasmanlarda bir daha sevinç yaşayamadı.

SAVUNMADA EKSİK ÇOK

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de savunmadaki eksikler ise teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sakatlanan stoperleri Furkan, Sundberg ve Godoi'den yararlanamayacak sarı-kırmızılılarda Stanimir Stoilov'un Taha, Bokele ve Miroshi'ye defans üçlüsünde görev vermesi bekleniyor. Özellikle Galatasaray'da Victor Osimhen'in sezona çok iyi başlamasının ardından Stoilov'un Nijeryalı golcüyü durdurmak için özel önlemler alacağı da kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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