Haberler

Beşiktaş dur durak bilmiyor! Bu kez de Barcelona'dan transfer

Beşiktaş dur durak bilmiyor! Bu kez de Barcelona'dan transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ernest Poku ve Fabio Miretti ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Barcelona'nın satış listesine koyduğu 22 yaşındaki Marc Casado'ya kanca attı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren ve Ernest Poku ve Fabio Miretti ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına yönünü İspanya'ya çevirdi. 

HEDEF BARCELONA'DAN CASADO

Siyah-beyazlı yönetimin, Katalan devi Barcelona'nın genç ve potansiyelli orta saha oyuncusu Marc Casado'yu transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

İLK TEMAS KURULDU

Siyah-beyazlı kurmayların, 22 yaşındaki İspanyol futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadroya katmak adına Barcelona kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle ilk resmi temasları sağladığı öğrenildi. Teknik heyetin de onay verdiği genç yetenek için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor.

MASCHERANO'YA BENZETİLİYOR

Barcelona altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Marc Casado; yüksek pas yüzdesi, oyun görüşü ve savunma önündeki dirençli yapısıyla Barcelona'nın efsane isimlerinden Javier Mascherano'ya benzetiliyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

3 bölgede kırmızı alarm! Bu tarihlere dikkat, risk artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı

Rafael Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor

Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Göztepe, Galatasaray'a karşı 'puan' nedir unuttu

Galatasaray'a karşı bırakın galibiyeti, 1 puan bile alamıyorlar