Beşiktaş dur durak bilmiyor! Bu kez de Barcelona'dan transfer

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren ve Ernest Poku ve Fabio Miretti ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına yönünü İspanya'ya çevirdi.

HEDEF BARCELONA'DAN CASADO

Siyah-beyazlı yönetimin, Katalan devi Barcelona'nın genç ve potansiyelli orta saha oyuncusu Marc Casado'yu transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

İLK TEMAS KURULDU

Siyah-beyazlı kurmayların, 22 yaşındaki İspanyol futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle kadroya katmak adına Barcelona kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle ilk resmi temasları sağladığı öğrenildi. Teknik heyetin de onay verdiği genç yetenek için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor.

MASCHERANO'YA BENZETİLİYOR

Barcelona altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Marc Casado; yüksek pas yüzdesi, oyun görüşü ve savunma önündeki dirençli yapısıyla Barcelona'nın efsane isimlerinden Javier Mascherano'ya benzetiliyor.