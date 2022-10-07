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1 hafta önce 45 derece ile kavrulan ilimize bugün kar yağdı

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1 hafta önce 45 derece ile kavrulan ilimize bugün kar yağdı

Ekim ayının ilk günü termometrelerin 45 dereceyi gördüğü Antalya'da yılın ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar Torosların doruklarında 3-4 santimlik beyaz örtüyle karşılaştı.

Gündoğmuş'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nin hemen üzerinde bulunan, yüksekliği 2 bin 300 metre ile 2 bin 500 metre arasında değişen Akdağ'a dün gece kar yağdı. Kar, dağın doruklarını beyaza bürüdü.

Toroslara yağan karı fotoğraflayan Hasan Aksoy, "Sabah kalktığımızda Akdağ'ın dorukları karla kaplıydı. Ardından güneş açtı, kar birden eridi. Bu mevsimde ilginç bir bir güzellik oluşturdu. Karın kalınlığı yaklaşık 3-4 santim vardı" dedi.

1 hafta önce 45 derece ile kavrulan ilimize bugün kar yağdı

Antalya'da termometreler ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü. Aniden artan sıcaklık nedeniyle caddeler boşalırken, vatandaşlar soluğu sahil ve ağaç gölgelerinde aldı.

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şuan hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Gündoğmuş Antalya Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Kemal Öztürk:

Allah'ın gücü ve kudreti herşeye yeter herşey onun istediği gibi olur ancak

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Nazlı Muhip:

Loading kıyamet. Perfect perfect.

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