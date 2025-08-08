Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
Haber Videosu

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, evli çift ve 2 aylık bebekleri dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin souşturma başlatıldı.

Tokat'ta Karayün mevkisi Çekerek- Zile kara yolunda saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi. Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Emrah Çelik (32) yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

EVLİ ÇİFT İLE 2 AYLIK BEBEKLERİ DAHİL 4 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile eşi Şeyma Nur Çelik (18) ile çiftin 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56) hayatını kaybetti.

Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALI

3 yaşındaki E. Çelik ile diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken 3 yaşındaki E. Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA

Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı

Vicdanları yaralayan olayda şizofren doktor hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.