Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı

Tokat'ta Karayün mevkisi Çekerek- Zile kara yolunda saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi. Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Emrah Çelik (32) yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

EVLİ ÇİFT İLE 2 AYLIK BEBEKLERİ DAHİL 4 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile eşi Şeyma Nur Çelik (18) ile çiftin 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56) hayatını kaybetti.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALI

3 yaşındaki E. Çelik ile diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken 3 yaşındaki E. Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA