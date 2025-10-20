TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa'da Anaokulu Açılışlarına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde anaokulu açılışlarına katıldı.

TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında Gemlik ve Orhangazi'de inşa edilen TOBB Anaokulu binalarının açılış törenleri gerçekleştirildi.

Gemlik'te inşa edilen 8 derslik, yemekhane, çalışma salonları ve oyun alanlarının bulunduğu anaokulunun açılış törenine katılan Hisarcıklıoğlu, açılış kurdelesini öğrencilerle kesti.

Ardından Orhangazi'ye geçen Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, burada da açılışını yaptıkları okulun sınıflarını gezdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış töreninin ardından Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek burada Başkan Erol Hatırlı ve meclis üyeleriyle görüştü.

Açılışlarda Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik Kaymakamı Osman Canbaba, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, siyasi parti temsilcileri, çevre ilçelerin oda ve borsa yöneticileri de yer aldı.