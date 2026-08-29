Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Seray Sever'den Necati Şaşmaz ve Kurtlar Vadisi yıllarına ilişkin açıklamalar geldi. Sever, dizinin çekimleri sırasında bazı sahnelerin uzun saatler sürdüğünü anlattı.

KURTLAR VADİSİ YILLARINI ANLATTI

Seray Sever, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde rol aldığı döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dizide Derya karakterini canlandıran Sever, set ortamında yaşadıklarından söz etti. Sever'in açıklamalarında öne çıkan bölüm ise dizinin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz hakkındaki sözleri oldu.

"NECATİ ŞAŞMAZ O DÖNEM OYUNCU DEĞİLDİ"

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi döneminde oyunculuk konusunda henüz deneyimli olmadığını savunan Sever, bu durumun bazı çekimlerin oldukça uzun sürmesine neden olduğunu ileri sürdü. Günaydın'da yer alan habere göre, Seray Sever, "Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi döneminde oyuncu değildi. Bir silah çekme sahnesinin tam 8 saat sürdüğünü bilirim. Sette perişan oluyorduk" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Haberler.com