Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de düzenlenen kadın buluşmasında ev hanımlarının emekli edilmesine yönelik hazırlanan yeni projeyi açıkladı. Özel, kreş ve iş imkanı sağlanamayan ya da bakım sorumlulukları nedeniyle çalışamayan ev hanımlarının sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Kayseri’deki programda kadınlarla bir araya gelen Özgür Özel, sosyal devlet politikaları ve vatandaşlık temel geliri üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erken açıklamak zorunda kaldığı projeyi detaylandıran Özel, iktidara gelmeleri halinde ev hanımlarına güvence sağlayacaklarının altını çizdi.

"SEÇİM SÜRPRİZİYDİ, AĞZIMDAN KAÇIRDIM"

Seçim döneminde duyurmayı planladıkları projeyi Kocaeli'deki temasları sırasında dile getirdiğini belirten Özgür Özel, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. Biz sana iş bulamamışsak, bir maaş verememişsek bir temel gelir olacak; o da ailede doğrudan ev hanımının kendisine verilecek. Üçüncü bir şey, sürpriz... Seçimde söyleyecektik ama dün Kocaeli’de ağzımdan kaçırdım, gazeteler de yazmış. Yeni Parti iktidarında bir mahallede kreş yoksa, kadın çalışmak isteyip iş bulamadıysa ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı veya engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa; evde çalışan hanımın sigortasını devlet ödeyecek. Ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim."

"TÜRK KADININA EN BÜYÜK HEDİYEMİZ OLACAK"

Sosyal güvence adımlarının tarihsel sürecine atıfta bulunan Özgür Özel, Bülent Ecevit döneminde getirilen sendikal ve sosyal hakları hatırlattı. Yapacakları reformu Atatürk'ün kadınlara verdiği haklarla kıyaslayan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye’ye sendikayı, emeklilik hakkını, hastalık ve yaşlı sigortasını Bülent Ecevit getirdi. Nasıl Atatürk önce memleketi kurtarıp sonra Türk kadınına seçme seçilme hakkı verdiyse, Atatürk’ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi bu olacak. Anlatılan bu dertlerin tamamı yoksulluktan, işsizlikten ve güvencesizlikten kaynaklanıyor."

Kaynak: Haberler.com