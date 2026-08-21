TKP Genel Sekreteri Okuyan: Küba'da 49 partinin katıldığı toplantı dayanışma açısından başarılı geçti

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba'nın ABD ablukası, ulaşım güçlükleri ve elektrik kesintileriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde Havana'da 49 partinin katılımıyla gerçekleştirilen 24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın Küba ile dayanışma açısından "başarılı" geçtiğini belirtti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ANKA Haber Ajansı'nın Küba'da düzenlenen 24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı başta olmak üzere sorularını yanıtladı.

Küba'da yaklaşık bir hafta kaldıklarını, Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın yanı sıra Fidel Castro'nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıya da katıldıklarını aktaran Okuyan, toplantıların Küba'nın içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında önemli olduğunu söyledi.

Küba'ya ulaşımın zorlaşmasına ve yaşanan elektrik kesintilerine rağmen toplantının başarılı geçtiğini dile getiren Okuyan TKP'nin bu süreçte "yapıcı bir rol" üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantı boyunca birçok parti ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdik. Çin Komünist Partisi bir süredir bu toplantılara dünya komünist hareketi konusunda araştırmalar yapan bir uzman ekiple katılıyor, onlarla başka vesilelerle görüşme imkanımız oluyor. Rus partileri ise toplantıya katılmadılar ya da katılamadılar. Ancak sonuçta bütün zorluk ve belirsizliklere rağmen 49 partinin hazır bulunduğu toplantı Küba ile dayanışma açısından ve toplantı boyunca süregelen yapıcı tartışma ve değerlendirmeler nedeniyle başarılı oldu."

"İNSANLIK KENDİSİNİ BOĞAN ETMENLE HESAPLAŞACAK"

Okuyan, "Havana'daki konuşmanızda 'tarihsel bir kırılmaya hazırlanmak'tan söz ettiniz. Bu kırılmayı yakınlaştıran somut bir gelişme var mı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Kapitalizmin insanlığın başına açtığı belalar tek tek değil bir bütün olarak geliyor. Uluslararası alanda muazzam bir hegemonya mücadelesi var. ABD sallanan egemenliğini terk etmek istemiyor, ittifak sistemini yeniliyor bu da savaşları tetikliyor. Her yerde çatışma var. Kitlesel göçler, salgın hastalıklar, sürdürülmesi imkansız bir yoksulluk, ırkçılık, açlık tehdidi, muazzam bir toplumsal adaletsizlik ve kuralsızlık. Bütün bunlara 'hallederiz abi' türünden bir aymazlıkla yaklaşabilir miyiz? Neden belli: Kapitalizm çürüyor, çürütüyor ve insanlığın varoluşunu tehdit ediyor. Çözüm de belli: Bu barbar ve akılsız düzen yıkılmalı. Bu gerçekten kaçmanın imkansız hale geldiği noktaya kırılma diyoruz. İnsanlık kendisini boğmakta olan etmen ile yüzleşip hesaplaşacak. Bundan kaçılamayacak bir evreye yaklaşıyoruz."

"BÖLGESEL GELİŞMELERE İLİŞKİN FİKİR ALIŞVERİŞİNE BULUNDUK"

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ile yapılan görüşmede Türkiye'ye ilişkin özel bir başlığın gündeme gelip gelmediği sorusuna Okuyan, partilerinin Küba Komünist Partisi ile ilişkilerinde iki ülke arasındaki hükümetler arası ilişkileri gündem yapmadıklarını söyledi. Kübalıların TKP'nin görüşlerini bildiğini, parti yayınlarını ve faaliyetlerini yakından takip ettiğini aktaran Okuyan, bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Küba'nın İsrail'in saldırganlığıyla yakından ilgilendiğini ve Filistin halkıyla dayanışmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu kaydeden Okuyan, "Dünyada komünist hareketin durumu, Küba'ya dönük saldırganlığa karşı ne yapılabilir, bütün bunlar görüşmelerimizin daimi konuları arasında yer alıyor. Gençlik, yayıncılık gibi birçok alanda işbirliğimizi nasıl geliştireceğimiz de elbette gündem oluyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN RUSYA POLİTASINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması ve NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdürmesini de değerlendiren Okuyan, AK Parti hükümetinin savaşın başlangıcında yaptırımlara katılmamasını ve "bir tür tarafsızlık politikasını" öne çıkarmasını olumlu bulduğunu söyledi.

Rusya ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin belli bir düzeyde korunmasının Türkiye halkı açısından "olumlu" olduğunu savunan Okuyan, bu politikanın geçici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2023'ten itibaren iktidar ABD ile biriken sorunları azaltmaya dönük hamleler yapmaya başladı. ABD ile ilişkilerde sorunları azaltmak demek, bugünkü koşullarda, onun tercih ve beklentilerine uygun davranmak demektir. Hızlıca bakalım, Suriye'de iktidar değişikliği, İran'ın Filistin'den Lübnan'a etkisinin kırılması için yürütülen çabalar, ekonomi ve silahlanma alanında ABD ve Avrupa ile yeni girişimler, yeni çözüm süreci, Mekke Anlaşması… Bütün bunlar olurken ve NATO Zirvesi'nde Türkiye yeni roller için hazır olduğunu ilan ederken Ukrayna-Rusya geriliminde eski tutumun sürmesi olanaksızdı. Rusya ile ilişkiler kapsamlı bir çatışma çıkmadıkça tamamen kopma noktasına gelmez, ama artık Türkiye bu çatışmada daha fazla taraf durumundadır. 'Biz herkesle dostuz' türünden bir dış politika felsefesi, emperyalist-kapitalist dünyada geçerli değildir. Türkiye kapitalizmi de bütün bu rekabet ve çatışmaların parçası durumundadır."

TBMM'den geçen "çerçeve yasa" sonrasında yaptığı "Kürt sorunu bir dönüşümün önünü açmak için kullanılıyor" değerlendirmesindeki dönüşümü "Yeni Osmanlıcılık" olarak açıklayan Okuyan, AKP'nin "eski Türkiye"yi ortadan kaldırdığını ancak yerine yenisini koyamadığını öne sürerek, yaklaşık 15 yıldır gündemde olan Yeni-Osmanlıcılığın yeni bölgesel koşullara uyarlanarak yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını savundu.

"YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ YENİ OSMANLICILIĞIN BİR PARÇASI"

"Yeni çözüm süreci"nin de bu stratejinin parçası olduğunu ileri süren Okuyan, "NATO ve ABD himayesinde yeni bir imparatorluk vizyonu. Burada Kürt unsuruna ihtiyaç vardı" ifadesini kullandı. Türkiye'deki tartışmanın "terörle pazarlık olmaz" ve "Türk-Kürt ittifakı" gibi sloganlara sıkıştığını ifade eden Okuyan, "İçerik nedir, doğrultu nedir, tartışan yok. İçeriksiz her tartışma iktidarın işine gelir" dedi.

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan TKP Genel Sekreteri, CHP'nin parçalanmasını "fırsat" olarak görmediklerini söyledi. TKP'nin "sosyal demokrasi sosyalizm mücadelesinde bir engel, CHP de karıştı, ne güzel" anlayışıyla hareket etmediğini belirten Okuyan, yeni partinin mevcut siyasi misyonun sürdürücüsü olduğunu savundu. TKP'nin "piyasacı ve NATO'cu bir çizginin" yenilenerek yurttaşların karşısına çıkarılmasına karşı olduğunu ifade eden TKP Genel Sekreteri, "Yeni aslında yeni değil. İktidara karşı konumlanışımız bu görevi ihmal etmemize yol açmamalı. Ayrıca sormalıyız, biz AKP'ye neden karşıyız?" diye konuştu.

"PARÇALI DİRENİŞLERİN BÜTÜNLÜKLÜ BİR SINIF HAREKETİNE EVRİLMESİ KAÇINILMAZ"

Türkiye'de artan işçi ve madenci eylemlerini de değerlendiren TKP Genel Sekreteri Okuyan, işçi sınıfının temel sorununun direniş ve mücadelelerin parçalı olması olduğunu aktardı. İşçi sınıfı cephesinde aslında anlamlı bir hareketlilik bulunduğunu belirten Okuyan, şunları kaydetti:

"Bu hareketlilik ancak sorunların nedenlerine ilişkin genel bir kavrayış ortaya çıktığında birbiriyle ilişkilenip daha sistematik hale gelebilir. TKP buna uğraşıyor. Maden ve metal sektörü Türkiye işçi sınıfının en mücadeleci damarlarındandır. Bunlar çok değerli. Direnen madenciler, o direnişe enerji katanlar tarihsel bir iş yapıyorlar. Biz parti olarak şu anda sürmekte olan birçok işçi mücadelesine ya dayanışarak ya doğrudan içinde yer alarak, bazılarında ise örgütleyici olarak katkı koymaya çalışıyoruz. Bütün bu parçalı direnişlerin belli bir noktada daha bütünlüklü bir sınıf hareketine evrilmesi kaçınılmaz. Bunun hızlandırılması için üzerimize düşeni yapacağız."

Kaynak: ANKA